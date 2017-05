Bronco llegará a Tijuana con sus nuevos integrantes

El grupo, ícono de la música mexicana, se presentará con integrantes nuevos, hijos de miembros originales, para cantar juntos todos sus éxitos el 3 de junio

El grupo Bronco, ícono de la música mexicana, se presentará en Tijuana con integrantes nuevos, hijos de miembros originales, para cantar juntos todos sus éxitos el 3 de junio en Caliente Plaza de Toros.

En conferencia de prensa, la promotora de Pro3eventos, Jennifer de la Paz, comentó que Bronco sólo mantiene a dos integrantes originales: Lupe Esparza y Ramiro.

Manifestó que ahora integran la agrupación dos hijos de Lupe Esparza y uno de Javier Villarreal, uno de los antiguos integrantes, que por motivos de salud ya no está en el grupo.

Indicó que la intención de regresar de Lupe Esparza, es para no perder su leyenda, la cual inició desde 1980 y que además, el grupo cuenta con una historieta, línea de botas, que a pesar de no estar en los escenarios por algún tiempo, no ha dejado de trabajar.

Precisó que con 37 años de trayectoria, Bronco se mantiene en el gusto del público porque marcaron una época en la vida de millones de seguidores, a los cuales cantarán temas icónicos como “Zapatos de tacón”, “Libros tontos”, “Que no quede huella”, y “Adoro”, por mencionar algunas.

Fuente: Excelsior