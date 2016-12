Así amaneció el puerto, luego del frenesí y pachanga de la Nochebuena

PROGRESO, Yucatán- En un lento despertar, después de la vibrante algarabía de la Nochebuena, amanecieron las calles desiertas, sucias y llenas de basura.

Algunos comercios trabajaron, porque los demás pegaron un letrero avisando que no laboraban.

Muchas familias festejaron en armonía y degustaron pavo ahumado, romeritos, bacalao, pierna horneada y espagueti, además de ricos y variados postres, niños y adultos reventaron voladores y bombitas… Ahora el puerto se encuentra en completa calma.

Unas horas antes todo era algarabía, unión y felicidad, se escuchaban en las casas los gritos de los niños y en las calles, reventando bombitas y tronadores.

Al asomar el sol, las calles lucieron semivacías y después de las 8 de la mañana, algunos ciudadanos empezaron a salir de sus casas.

Después de unos minutos, la gente empezaba su vida normal, unos acudieron al supermercado a hacerse de lo necesario para desayunar o almorzar ese día.

Otros salían a curiosear en los alrededores, otros que venían todavía de la fiesta realizada en casa de sus familiares y del resto, cargaban la nevera y la novia; otros, desde temprano, se fueron a dar un chapuzón en el mar.

El sector comercial amaneció completamente cerrado, incluido la zona de Portales, donde se encuentran tiendas de ropa, calzado, juguetes, panaderías y molinos.

En el mercado, unos negocios dedicados a la venta de cochinita, frutas y legumbres estaban funcionando, pero los de pescados, mariscos de carnes rojas, ropa y aves de patio estaban cerrados.

Otros comercios que abrieron sus puertas fueron las tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes y bares ubicados frente al malecón.

En el parque principal se vieron a varias familias en espera de taxis para viajar a otras colonias o comisarías a seguir la fiesta, pero existía un faltante de unidades; los teléfonos no paraban de sonar, enseguida aparecía un vehículo era abordado de inmediato.

El único rotativo que trabajó hoy, como hace 25 años, fue el POR ESTO!, ya que en la esquina del Cordobés, el señor Ismael García, empleado de Capitanía de Puerto , compró su ejemplar para disfrutar en casa.

Las calles del parque principal, portales, mercado y hasta malecón, amanecieron sucias; esta vez no se notaron cuadrillas de limpieza (como en anteriores administraciones), barriendo y levantando la basura.

Esto demuestra la falta de interés y de preocupación de esta administración turquesa, de dar una buena imagen al turismo que nos visita en estas fechas.

fUENTE: pOReSTO