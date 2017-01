Celebran a enfermeras

Silvia Catalina Peraza Cobos, enfermera perteneciente a la segunda generación de enfermeras de la UADY, con 47 años es fundadora de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE

PROGRESO, Yucatán.- Al celebrar esta 6 de enero el Día de la Enfermera en México, es de mencionar a esta ejemplar enfermera, ama de casa, esposa y madre de asistentes médicos, que labora en la unidad de medicina familiar del ISSSTE.

Silvia Catalina Peraza Cobos, enfermera titulada perteneciente a la II Generación de Enfermeras de la UADY, con 47 años de servicio, siendo fundadora de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE de este puerto.

Hace una pausa en sus labores para dar a conocer sus puntos de vista sobre este trabajo, en el cual ya tienen varias décadas laborando para los pacientes de la dependencia.

“Dios me dio una encomienda en mi vida y continuaré realizándola mientras me de salud, debido que estoy convencida que ésta es mi vocación de toda la vida.

No dudo que de volver a nacer de nuevo escogería ser enfermera”, aseguró doña Silvia Catalina, quien es Enfermera General titulada, perteneciente a la II Generación de la UADY, con 47 años de servicio en la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE de este puerto.

Doña Silvia, reveló que tenía 16 años apenas cuando egresó como enfermera.

En ese entonces, en este municipio de donde es originaria, prácticamente no había enfermeras.

“El médico Héctor Ortegón Vela (+) me dio la oportunidad de trabajar en esta dependencia, donde prácticamente he pasado toda mi vida. Ser enfermera es primeramente sentir amor hacia el prójimo, para que tu trabajo sea bueno; disponible todo el tiempo que sea necesario, porque que en este trabajo no hay fechas ni horarios.

Debemos estar concientes de esto, porque en el oficio que elegimos trabajamos con el dolor humano, pero a un así tenemos que ser fuertes con los pacientes, mediante el ánimo, en todo momento de su dolencia.

Soy muy creyente en Dios, a quien le agradezco que me haya dado la oportunidad de ayudar a los pacientes que tengo bajo mi cuidado.

En esta carrera, a pesar de estar a punto de retirarme, mientras Dios me de la fuerza seguiré en esta labor, porque es parte de mi vida el hecho de haber nacido para ayudar a mis semejantes en el dolor.

Pero no son los años de servicio ni los diplomas, reconocimientos o estímulos económicos, porque todo esto se queda cuando partimos en el viaje sin retorno, pero hay algo que siempre te acompañará, que es la satisfacción de haber tenido el deber cumplido en la encomienda que nos ha tocado vivir”, finalizó.

Fuente. PorEsto