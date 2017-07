Combate a basureros clandestinos

Con letreros de prohibición de tirar desechos y sanción a quien sea sorprendido

TIZIMIN, Yucatán- Con la finalidad de evitar que proliferen los basureros clandestinos y hacer conciencia entre la población sobre el cuidado del medio ambiente, el Ayuntamiento, a través del Departamento de Salud y Ecología, instalará señalamientos en varios puntos de la ciudad, en los que se indicará que está estrictamente prohibido tirar basura y que se sancionará a quien sea sorprendido depositando desechos en las calles, terrenos u otros sitios a la intemperie que acostumbran contaminar.

Informó lo anterior la regidora de Salud y Ecología, Cinthia May Torres, indicando que lo más importante es la participación de la ciudadanía para denunciar a quien descubra in fraganti tirando basura en dichos sitios, haciendo la queja de manera anónima.

Si ven el vehículo anotar las placas y si es posible fotografiar a las personas que no respeten los señalamientos para localizarlas y sancionarlas.

Señaló que se va a reforzar la vigilancia, pero también es muy importante que los habitantes colaboren porque ellos se percatan del momento preciso en que gente irresponsable atenta contra el medio ambiente, pues el problema de contaminación no únicamente se da en la periferia, sino incluso dentro de la ciudad.

Dijo que las multas se aplicarán de acuerdo a la magnitud de la basura, ya que no es lo mismo que se descubra a alguien tirando una bolsa con otra que deposita en dichos sitios un animal muerto, por lo cual varían según la situación y van desde una sanción correspondiente al valor de un salario mínimo de uno hasta 10 días.

Por lo anterior puso a disposición de la ciudadanía el número 986 320 06, extensión 304, en el que podrán hacer llegar las quejas, así como las denuncias anónimas y las pruebas para aplicar la sanción a las personas que no respeten lo que indican los letreros.

Aunado a lo anterior, reveló que a partir de la próxima semana se enviarán requerimientos legales a los propietarios de terrenos baldíos que los tienen abandonados para que los manden a limpiar, debido a la excesiva proliferación de moscos que emana de ellos y que se han convertido en un problema de grandes magnitudes que pone en riesgo de enfermedades a la población.

Fuente PorEsto