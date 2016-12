¿Cómo saber si soy intolerante a la lactosa?

Sentir que tienes que correr al baño después de consumir un rico licuado o un café con leche, es una de las peores cosas que le puede pasar a un “amante” de los lácteos, pues es uno de los principales síntomas de la intolerancia a la lactosa.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases confirma que los síntomas de la intolerancia a la lactosa se presentan 30 minutos o dos horas después de que las personas ingieren algún tipo de lácteo.

Descubre si eres intolerante a la lactosa

Tu cuerpo revela si realmente eres intolerante a la lactosa a través de estos síntomas:

Distensión abdominal, sensación de plenitud o hinchazón en el abdomen

Cólico dolor abdominal

Diarrea

Gas

Náusea

Vómitos

Pérdida de apetito

Acné

Dolor de cabeza

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa pueden ser de leves a severos, todo depende de la cantidad de productos lácteos que consumas y que puedes tolerar.

Aunque es importante que aprendas que la intolerancia es muy diferente a la alergia de la leche, que es una reacción negativa a las proteínas de este alimento.

¿Por qué se presenta la intolerancia a la lactosa?

El intestino delgado produce una enzima llamada lactasa que se usa para digerir y absorber la lactosa, un azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos.

Si una persona tiene una baja producción de lactasa, no puede digerir y/o absorber adecuadamente la lactosa de los lácteos, por lo que la dirige al intestino grueso, donde se convierte en líquidos y gases.

Algunas personas pueden superar el malestar si modifican su alimentación o limitan la ingesta de leche, yogur, quesos y crema. El secreto está en que identifiques el nivel que tienes de intolerancia a la lactosa con ayuda de un especialista.

Fuente: Salud180.com