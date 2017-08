Compromiso de tres años

Alcalde de Tizimín aún tiene varios retos por cumplir

TIZIMÍN.— El próximo jueves 24 se efectuará en la explanada del ex convento el Segundo Informe de Gobierno Municipal.

El alcalde Jorge Vales Traconis informó que, tal como se hizo el año pasado, habrá una sesión solemne de Cabildo y se proyectarán vídeos con imágenes de los trabajos que se han realizado a lo largo de un año.

En entrevista, Vales Traconis dijo que “ha sido un año de intenso trabajo tanto en Tizimín (la cabecera) como en las comisarías”.

¿Cuáles han sido sus tres principales logros?

—Continuamos con las acciones de vivienda, desde habitaciones, ampliaciones, techos, pisos y baños. Creo que esta ha sido una de las grandes obras que nos llenan de gran satisfacción. Como segundo punto ha sido mantener la ciudad sin baches, el alumbrado público en perfectas condiciones y la recolección de basura al pendiente de las colonias y fraccionamientos. Por último, la Unidad Deportiva que el próximo mes inauguraremos, un proyecto acertado para los tizimileños.

¿Diga tres pendientes que no ha podido concretar y por qué?

—Uno de los pendientes que me preocupan es terminar el periférico de Tizimín. Y no es que el Ayuntamiento no quiera, sino que muchas personas no han querido colaborar para que se logre. Otro son las calles en las comisarías, por más que hemos insistido los recursos no son suficientes. Y por ultimo, la cuestión de los servicios públicos en el aspecto del aumento de personal para que trabaje en comisarías, pero será un plan que procuraremos hacer en este último año”.

¿Cuál es el principal desafío para el último año de la administración?

—Nos vamos a enfocar en hacer más calles y se ha proyectado realizar 2,000 acciones de vivienda, es decir, que vamos a rebasar la meta de 8,000, porque llegaremos a 10,000 acciones en la cabecera y comisarías. El Ayuntamiento también planea dotar de infraestructura al puerto de El Cuyo y cuidar el Fortaseg, que con muchos sacrificios conseguimos; vamos a mantenerlo.

¿Jorge Vales va por la reelección?

—Mi compromiso son tres años de servir y cumplir a la ciudadanía, tenemos muchos retos por superar y lo haremos paso a paso.—

Fuente: Diario de Yucatán