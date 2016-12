Comuna cumple amenaza

Contra vendedores establecidos en el Centro / Policía Municipal irrumpe en “Creaciones Abigail” e intentan levantar a la fuerza los maniquíes, por estar en vía pública

VALLADOLID, Yucatán.- La Alcaldesa Alpha Alejandra Tavera Escalante cumplió su amenaza de hace unos días en contra de los vendedores establecidos en el centro de la ciudad, de que recurriría a la fuerza pública si no acataban el artículo 315 del Reglamento de Construcción de Valladolid.

Como se recordará, en ediciones anteriores dimos a conocer que la Comuna vallisoletana había enviado a sus inspectores para amenazar a los comerciantes de que si no dejaban limpio el entorno del Centro Histórico se utilizaría la fuerza pública.

Hoy a eso del mediodía, la Policía Municipal irrumpió en el negocio denominado “Creaciones Abigail”, con la intención de levantar a la fuerza los maniquíes, debido a que, según los agentes, al colocarlos en la banqueta se infringe la Ley del Centro Histórico.

Juan Vivas, propietario del negocio en cuestión, dijo que “nosotros estamos trabajando con honestidad, para ganar el pan de cada día, pero la Policía dice que estamos perjudicando el área pública y nos quiere levantar nuestras herramientas de trabajo.

“Nosotros sólo queremos llamar la atención de la gente para poder ofrecer el servicio que necesitan, por lo que exhibimos a la vista las prendas que tenemos, pero los oficiales intentan decir que estamos perjudicando en la vía pública, un reglamento que no se aplica parejo”, afirmó el entrevistado.

“Cuántas cosas no existen en la banqueta y no dicen nada. Vendedores ambulantes con permiso del Ayuntamiento se instalan donde quieren y nadie los molesta, pero sin embargo a nosotros sí nos llaman la atención, la gente lo ve todo, son testigos” finalizó el afectado.

Luego de un rato, los agentes de la Policía Municipal se retiraron del lugar, sin poder cumplir su cometido contra los comerciantes, debido a que llegaron otros comerciantes al lugar para ver lo que ocurría.

Artículo 5o. de la Constitución Mexicana: A NINGUNA PERSONA PODRA IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, SIENDO LICITOS. EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD SOLO PODRA VEDARSE POR DETERMINACION JUDICIAL, CUANDO SE ATAQUEN LOS DERECHOS DE TERCEROS, O POR RESOLUCION GUBERNATIVA, DICTADA EN LOS TERMINOS QUE MARQUE LA LEY, CUANDO SE OFENDAN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. NADIE PUEDE SER PRIVADO DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO, SINO POR RESOLUCION JUDICIAL.

Los comerciantes están en la mejor disposición de cooperar con la Comuna y evitar este tipo de situaciones bochornosas, por lo que es urgente emitir un marco jurídico por medio del cual se le brinde todas las facilidades al comerciantes, en temporadas decembrinas de venta en la calles, ya que es en estas fechas cuando se recuperan de un mal año.

En su momentos otro comerciante opinó que como vallisoletano busca lo mejor para su comunidad, pero es importante contar con el respaldo de las autoridades y no es atreves de la fuerza que se busque mejorar.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Enrique Ayora Sosa, dijo que en ningún momento se busca afectar a los comerciantes y que el único objetivo es conservar la imagen del Centro Histórico y de esta forma seguir con el título de Pueblo Mágico.

