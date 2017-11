Confirman ventas ejidales

Comprador pide no ser identificado y ofrece pagar

HUNUCMÁ.— El temor de los grupos ejidales 9 y 4-A se confirmó: parte de sus tierras fueron vendidas por la directiva 2013-2016, que encabezó Víctor Canul Gómez, y su asesor Rafael Acosta Solís, aunque el comprador busca llegar a un acuerdo con los ejidatarios para no tener problemas con la posesión de los terrenos, informaron anteanoche el comisario ejidal, Pedro Tzuc Cetina, y directivos de los dos grupos en una reunión en la casa ejidal.

—El empresario se comunicó conmigo anoche (por el martes) y me dijo que no desea tener problemas con las tierras que compró y que está dispuesto a pagarles a aquellos socios de los dos grupos que no recibieron la parte que les corresponde —afirmó Tzuc Cetina.

—Me informó que le exigirá a Rafael Acosta Solís y a la directiva de Canul Gómez que le informen como distribuyeron el dinero que les entregó por la compra de esas tierras y que le entreguen la lista de los ejidatarios a los que les pagaron la parte que les corresponde.

—Me dijo que está en la mejor disposición para llegar a un buen acuerdo con los socios de los dos grupos cuyas tierras compró.

El comisario ejidal no informó el nombre del empresario porque, dijo, él le pidió no darlo a conocer “y por respeto no debo hacerlo”.

El domingo 5, ante las sospechas de que sus tierras fueron vendidas por Canul Gómez y Acosta Solís, ejidatarios del grupo 4-A colocaron en sus montes, a 11 kilómetros de la vía Ucú-Hunucmá, mantas con las leyendas: “Los ejidatarios de estos montes, con superficie de 569 hectáreas, no hemos vendido, por eso lo estamos brechando para parcelar”.

Antes, en octubre, los 180 ejidatarios del grupo 9 tomaron posesión de su predio Kakal-Ha, de 360 hectáreas de montes y a 14 km al norte de la ciudad, hacia la costa, y pusieron mantas para informar que si alguien quiere comprarlo se comunique al teléfono 9994-30-39-73.

En la junta de anteanoche, que se inició a las 8 y duró casi una hora, Abelardo Canul Itzá, representante del grupo ejidal 9, dijo que hasta donde saben, a 55 de los 180 socios del grupo les pagaron la venta de Kakal-Ha.

El ejidatario Freddy Chuc Euán recomendó a los grupos ejidales que sospechen que sus tierras fueron vendi-das por Canul Gómez y Acosta Solís que hagan lo mismo que los grupos 4-A y 9.

—Si hubiera algún posible comprador, tendría que entrar en negociación con los ejidatarios para evitar tener problemas —comentó.

Recordó que Chumyá, de 460 hectáreas de montes, fue vendido hace unos siete años, pero hasta la fecha el comprador no termina de pagarles a los ejidatarios.

276 mil millones

—En ese entonces se vendieron a $35,000 por hectárea ($16.1 millones) en proceso que encabezó el hoy excomisario Emiliano Martín Canul, no obstante que contaban con título de propiedad a nombre del núcleo agrario de Hunucmá. Hoy esas tierras se cotizan al menos a $600,000 la hectárea ($276,000 millones en total)

Chuc Euán, abogado, afirmó que esa venta desde su origen estuvo viciada porque hay poco más de 300 ejidatarios fallecidos y eso significa que la parte proporcional que les corresponde está intestada y eso legalmente, en teoría, impide que el nuevo posesionario obtenga las escrituras.

Recordó que muchos ejidatarios no recibieron el segundo pago de $5,000 por la venta de Chumyá y las viudas no recibieron pago alguno.

Al respecto, el comisario ejidal indicó que hasta donde sabe, esos montes, a la vera de la carretera Mérida-Tetiz, ya están a nombre de José Guadalupe Worbis (Alonzo).

—Pedimos a ese empresario que dé la cara ante los ejidatarios de esta comunidad y muestre la lista de los ejidatarios a los que ya les pagó y que pague el saldo que hace falta —dijo.

Afirmó que socios del grupo 6 le expresaron su inconformidad por ventas de tierras por las que Luis Ek Uicab, su representante y exsecretario ejidal 2013-2016, se embolsó presuntamente un millón de pesos a espaldas de sus representados.

El comisario expresó que el principal objetivo de su administración es esclarecer las ventas de tierras irregulares que hicieron Canul Gómez y Solís Acosta.

—Se busca que los ejidatarios que no hayan recibido el pago por la venta de sus tierras, lo reciban.

Insistió en que los ejidatarios vendan sus tierras a buen precio y que los pagos ya no sean en ocho abonos como se hizo en el pasado, sino máximo en tres.—

Fuente: Diario de Yucatán