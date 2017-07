Conoce la primera maestría online para emprendedores creada por Growth Institute

CIUDAD DE MÉXICO.

En los últimos tres años, la cifra de emprendedores mexicanos se ha duplicado, colocando a México en la posición número 55 de 130 países.

Sin embargo, aunque México sale bien librado en el ranking mundial, los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), uno de los más populares sobre emprendimiento, indican que existen debilidades importantes, sobre todo, en cuanto a educación.

A partir de su experiencia académica, Daniel Marcos, fundador y CEO de Growth Institute ideó una manera mucho más dinámica y “sin drama” para apoyar a los jóvenes emprendedores no solo de nuestro país, sino de todo el mundo.

Marcos destaca que uno de los principales retos a los que se enfrenta esta nueva generación de emprendedores, es encontrar un plan de estudios adecuado a sus necesidades, o tener acceso a paneles de expertos que puedan enriquecer uno a uno su experiencia para crear o mejorar su modelo de negocios.

“Creo que lo que los emprendedores necesitan es tener su propio pueblo de gurús para escalar su negocio, su propio panel de expertos con los temas que les interesa resolver o aprender para mejorar las prácticas dentro de su empresa y eso es lo que nosotros hacemos, los acercamos al mejor pueblo de gurús en la materia”.

Con un plan enfocado al aprendizaje empírico, el primer MBD (Masters in Business Dynamics) online, implementa un modelo educativo híbrido, en el que los emprendedores que busquen cambiar y mejorar la manera de hacer negocios, pueden aprender y poner en práctica 24 de las metodologías más exitosas, de la mano de expertos y líderes en la materia.

“Actualmente no existe ningún manual, ninguna maestría y ninguna escuela en la que te expliquen y guíen para crear una empresa. La idea del MBD es que los emprendedores puedan empezar una empresa desde cero o bien, que modernicen y mejoren el modelo de negocios que han venido aplicando en su empresa”, comenta Daniel Marcos.

El MBD impartido por Growth Institute ha sido tomado por importantes ejecutivos en grandes empresas. Una de las más destacadas en México es CENTRAL, líder en la administración de estacionamientos y valet parking en el país, que, tras su experiencia con esta maestría, ha logrado mejorar de manera exponencial su funcionamiento y operación.

Con duración de 18 meses, el MBD de Growth Institute ofrece seis clases maestras que pueden ser seleccionadas por los emprendedores de acuerdo a sus necesidades. Además, les ofrece la ventaja de tener a su disposición videos y material de apoyo las 24 horas para que complementen sus conocimientos.

Durante toda la maestría, los emprendedores recibirán clases guías de implementación de técnicas para sus negocios, de tal forma que cada cosa que aprendan podrán ponerla en práctica y al finalizar, recibir su certificación por parte de AdvancEd, la comunidad más grande de profesionales en educación de todo el mundo.

Asimismo, cada emprendedor tendrá la oportunidad de trabajar uno a uno con los coaches certificados, a través de llamadas constantes en las que podrán resolver dudas y recibir la opinión directa del gran panel de expertos.

Por mencionar solo a algunos, destaca el expertiz de Verne Harnish, autor de la metodología Scaling up; Salim Ismail, el mejor identificador de nuevas tecnologías y tendencias quien además fue el Primer Director Ejecutivo de Singularity University; y David Marquet especialista en liderazgo de intención, cuyo curso permitirá a los emprendedores liderar a su equipo de trabajo y ayudarlos a adaptarse de manera mucho más rápida a un nuevo entorno.

Adicionalmente, Growth Institute impartirá en conjunto con la London Business School y John Mullins, reconocido experto en prácticas de gestión en marketing y emprendimiento, la clase maestra How To Get Money Without VC.

Si quieres aplicar para el MBD de Growth Institute, puedes consultar más información en esta liga o a través de sus redes sociales.

Fuente Excelsior