Convoca Carlos Joaquín a industria turística a trabajar unidos

Cancún.- “En vez de estarnos jalando los pies pongámonos a trabajar todos en conjunto”, dijo el gobernador Carlos Joaquín al convocar a la industria turística a integrarse en el esfuerzo que está llevando a cabo la administración estatal junto con tour operadores y mercados internacionales, para reforzar la promoción directa y los esquemas de seguridad de los destinos turísticos en Quintana Roo.

Después de inaugurar en esta ciudad la primera feria de empleo Abriendo Espacios, el Gobernador dijo que la baja en ocupación hotelera, de 4% con respecto al año pasado según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo (Sedetur) y la Asociación de Hoteles de Cancún, “es parte de las fluctuaciones que tiene la industria turística; siempre tiene alzas y bajas; en 2009 hubo una baja de 9 (nueve) por ciento en la ocupación; hoy sigue llegando la inversión, siguen las ventas de departamentos y casas, una ocupación importante, un buen número de reservaciones.

“Hay que trabajar para generar estrategias, para renovar productos turísticos, para promocionar adecuadamente… En vez de estarnos jalando los pies”, dijo el Gobernador, “pongámonos a trabajar todos en conjunto”.

Carlos Joaquín recordó que acaba de terminar una gira por Estados Unidos, principal mercado de los destinos de Quintana Roo, “donde tuvimos contacto con los tour operadores, quienes manejan cifras buenas para el destino en la tendencia de crecimiento de reservaciones”.

Respecto al impacto que ha tenido en las reservaciones hoteleras la advertencia que emitió hace unos meses el gobierno estadounidense, Carlos Joaquín mencionó que “al reunirme con autoridades del Departamento de Estado me insistieron que no se trataba de una restricción de viajes. A ellos se les ofreció la información de que el estado de Quintana Roo, con casi dos millones de habitantes, ocupa el octavo lugar entre los estados más seguros del país, y de que aquí los medios de comunicación hablan del 100 por ciento de los actos de delincuencia que se dan en la entidad, de que algunos los manejan en primeras planas. Yo respeto esa situación pero me parece que debemos de tener una jerarquización; no sé cuántos delitos se cometen en Washington o Nueva York, pero estoy seguro que sólo algunos son los que tienen una mayor repercusión mediática.

“Hemos ido avanzando muchísimo”, añadió Carlos Joaquín, “hemos dado pasos muy fuertes en materia de estrategias de seguridad y estoy seguro que podemos cambiar en mucho la imagen de Quintana Roo; vamos a trabajar fuerte en los temas promocionales, a seguir participando de manera conjunta en los esquemas de seguridad, pero lo debemos hacer todos; habrá que trabajar de manera conjunta y aprovechar que en los principales mercados hay un incremento de vuelos, tanto de muchos lugares de Estados Unidos como del turismo nacional.

“Hay que estar muy pendientes de la forma con la que se van dando estas reservaciones; irlas midiendo continuamente para saber si se ha mantenido la tendencia o hay algún cambio y, a la vez, manejar una promoción que vaya dirigida a la calidez de los quintanarroenses para recibir a los turistas, para que sepan que aquí son bienvenidos, son cuidados y nunca han tenido una problemática directa en el tema de inseguridad”, concluyó.