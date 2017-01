Dañan su patrimonio

Rotomartillo, propiedad de la Comuna, derribó la caseta de policía ubicada al lado de su casa / La maquinaria le dañó la pared, la cisterna y parte del cimiento de su vivienda

PROGRESO, Yucatán.- El señor Alvaro Agustín Solís Ramos denunció que personal de Obras Públicas, al derribar la caseta de policía para construir el parque, con un inmenso rotomartillo dañó una pared de su propiedad y que después de 6 meses no se la han reparado.

El quejosos invitó a su casa a tomar las fotos del daño de la mencionada pared, el cual ocurrió al construir el parque de la colonia Ismael García, calle 52 entre 25 y 27.

“En ningún momento nos opusimos a la obra, debido a que era la mejora de un parque, lo que me molestó es que no avisaron cuando entró la inmensa maquinaria con el rotomartillo, que empezó a botar la antigua caseta de policía y con su desmedida fuerza dañó la pared, la cisterna y parte del cimiento”, precisó.

Agregó que en el momento del derrumbe de la caseta y de todo lo antiguo del parque, no estaba presente, ya que es marinero, sólo se encontraba su esposa María Elena Basto Cortés, y que esto fue a mediados del mes de julio del año pasado.

Aseguró que desde ese momento se le avisó a Fernando Martínez Estrada, director de Obras Públicas, para que mandara reparar el daño ocasionado.

“Lo que sí repararon fue el cimiento y la cisterna, pero a la abertura de 6 metros de largo de la pared del lado sur no le hicieron caso, como hasta la fecha.

“Sólo repararon el cimiento y la cisterna, porque cuando estuve en tierra iba a verlo a diario, a fastidiarlo para que reparen, pero lo de la pared tal parece que no les interesa solucionarlo, incluso fui a la dependencia en los últimos días hábiles del año pasado”, reveló.

“Muchas veces el director de Obras se negaba a verme o escucharme, obligaba a la secretaria a que me lo pasara, ya que el daño no es solamente una cuarteadura como creen, sino que se desprendieron los bloques de manera interna.

“Quiero que se presente el funcionario en mi casa y que dé la cara, ya que hace unos días mandó a una cuadrilla de trabajadores a repararlo, con sólo medio saco de cemento, no los dejé pasar a mi casa, marcada con el número 137-B.

“Fue cuando busqué la asesoría de un contratista, quien diagnóstico que es un trabajo grande, de esta manera estoy defendiendo mi patrimonio, que construí durante muchos años”, añadió.

Incluso dijo que a pesar de la caseta de policía que pusieron al lado de su casa, los ladrones no se amedrentaron y se llevaron varios muebles del frente de su domicilio, por lo que interpuso una denuncia penal.

Fuente. PorEsto