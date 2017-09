Denuncian “estafa” en un programa de la Comuna

PETO.— El año pasado el Ayuntamiento anunció un programa de regularización de terrenos de fundo legal a través de la oficina municipal de Catastro, cuyos trámites serían de bajo costo.

Muchas personas aprovecharon el programa, pero hasta ahora no ven resultados. Francisco Castillo Chablé, vecino de la calle 41 entre 40 y 42 de la colonia Felipe Carrillo Puerto, es uno de los afectados y ahora exige a las autoridades que le reembolsen su dinero.

Según dijo, dio $1,000 de anticipo en el Catastro y le dijeron que el trámite sería de $3,000 en total. Sin embargo, ahora le dijeron que no le pueden devolver el dinero que aportó “porque se gastó en trámites”.

En visita al Diario, el afectado explicó que le dio el efectivo a Fernando Cauich Chablé, quien trabaja con Roxana Cuxim Acevedo, titular de la oficina de Catas- tro, a la cual supuestamente le entregaría el dinero para que inicie los trámites.

Junto con el dinero en efectivo entregó también una serie de documentos que le pidieron para iniciar los trámites correspondientes, pero a más de un año de eso no han concluido el trámite y, según le dijeron, fue “porque el programa no fue aprobado por el Cabildo”.

—Cuando le di el efectivo a Cauich Chablé no me dio ningún comprobante porque dijo que se trataba de un trámite municipal y no era necesario dar recibos.

—Hace unos días fui al departamento Jurídico y hablé con el licenciado Noé Uh Esquivel; le expliqué la situación y quería que me regresen mi dinero —dijo.

—Le informé cómo fue todo y mandó a hablar a la persona a la que le di el dinero, la cual dijo que el efectivo se utilizó para trámites y viajes que supuestamente hizo en Mérida.

—El licenciado hizo cuentas de los viajes y quedó en que me podían regresar $600, pero la titular del Catastro no estaba.

—Al final se acordó que me regresen $600 y una licenciada del Jurídico iba a elaborar un oficio donde se asentaba que me estaban regresando esa cantidad y se daba por solucionado el problema. Sin embargo, la licenciada Roxana Cuxim aseguró que no me pueden regresar el dinero porque se gastó en trámites.

En entrevista posterior, la directora del Catastro aseguró que “el Cabildo frenó los trámites de escrituración de terrenos de fundo legal” que había empezado el Catastro a través de un programa municipal que se inició a finales de noviembre de 2015.

Aclaración

Aseguró que ella no fue quien incumplió, incluso exhibió copia de unos trámites que comenzó. Asimismo, detalló que fueron 10 personas las que entraron al programa y se les dijo que éste tendría un costo de $3,000 a $3,500, e inicialmente los interesados tenían que aportar $1,000 y se les informó que cuando el Cabildo los apruebe se depositarían lo demás para continuar los trámites.

—Se integró toda la documentación que se requiere y se lo entregamos al departamento Jurídico del Ayuntamiento, que sería quien revisaría el plan y posteriormente lo presentarían en sesión de Cabildo.

—Cuando se hizo la sesión de Cabildo, finalmente los regidores no quisieron aprobarlo.

—Ya le pedí a la secretaria municipal que me regresé los documentos con las respectivas observaciones donde me indiquen qué es lo que hay que corregir para que posteriormente pueda meterlo nuevamente en sesión de Cabildo.

—Sin embargo, no me lo han regresado y desconozco porqué no fueron aprobados, y aún estoy en espera de que me lo regresen.

—Se cumplió con todos los requisitos y no hay motivo para que el Cabildo no lo apruebe. Comprendo la desesperación de las personas, pero no es culpa mía, el detalle está en que el Cabildo aún no aprueba el programa.

Informó que tiene conocimiento de que son más de 90 los predios de fundo legal que se quieren regularizar, de los cuales el Catastro realiza 10 trámites.

Señaló que se les puede devolver una parte proporcional del dinero que dieron los beneficiarios si así lo desean, como el caso de Castillo Chablé. No obstante, aseguró, “los trámites están avanzados y sólo falta que el plan sea aprobado para que se pueda seguir, por lo tanto, es mejor que esperen”.

