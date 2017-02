“Descomunal desfalco”

Ilegales ventas de las tierras de uso común del ejido

HUNUCMÁ.— Conforme revisamos las actas de asambleas y planos que nos entregó el Registro Agrario Nacional (tras hacer el 25 de enero un plantón en Mérida), queda al descubierto que la directiva 2013-2016 y su asesor, Rafael Acosta Solís, hicieron un desfalco descomunal por venta de tierras ejidales, informó anteanoche el comisario ejidal, Pedro Alfonso Tzuc Cetina.

—Antes de asumir el cargo no me imaginaba tanto daño al ejido —dijo el comisario ante poco más de 300 ejidatarios casi al final de la junta, convocada para informar del avance de las investigaciones de la directiva 2016-2019, en la casa ejidal.

—Se trata de un saqueo descomunal que hicieron esos desgraciados —subrayó Tzuc Cetina al hablar de la venta de tierras hechas por los comisarios ejidales 2010-2013, Manuel May Cuxim, y 2013-2016, Víctor Manuel Canul Gómez, éste con la asesoría de Acosta Solís.

—El escarmiento debe ser la cárcel para esa bola de bandidos —agregó.

—Confío en que alguno de los empresarios que adquirió tierras vendidas a espaldas de los ejidatarios, que ahora buscaremos recuperar, interponga una demanda contra los ex directivos ejidales por el delito de fraude.

—Desde luego que nosotros, como ejidatarios, apoyaríamos y nos sumariamos a esas demandas —agregó durante la junta, que inició a las 7:30 de la noche y finalizó casi una hora después.

El comisario pidió a los ejidatarios dejar a un lado su apatía e interesarse más por velar por las tierras y asuntos del ejido.

—Por la apatía, esa bola de bandidos se aprovechó de nosotros y nos engañó con $500 (por la firma de cada ejidatario) que presuntamente nos daban como regalías —recordó—. Nos hicieron firmas hojas de más, que ahora utilizan para justificar asambleas falsas mediante las cuales buscan sustentar la venta de grandes extensiones de tierras.

Insistió en que buscarán recuperar esas tierras, así como los lotes que adjudicaron a sus esposas Canul Gómez, y Luis Ek Uicab, comisario y secretario del ejido de 2013 a 2016.

Ventas legales

—Las tierras que se vendieron de manera legal, con conocimiento de los grupos ejidales, serán respetadas.

Freddy Chuc Euán, quien anteanoche apoyó a Tzuc Cetina para explicar a los ejidatarios el problema del ejido, a su vez indicó que más de la mitad de las tierras de uso común del ejido fueron vendidas sin el conocimiento de los ejidatarios.

—El ejido de Hunucmá lo conforman 22,425 hectáreas de tierras, de las cuales 18,834 son de uso común e incluyen tierras de reserva, 3,261 ha son parcelas y 330 ha son utilizadas para asentamiento humano —precisó.

—De las tierras de uso común, 2,494 ha que formaban parte de la reserva fueron dadas en usufructo —indicó—, a los que se sumarían las 7,301 hectáreas presuntamente ya parceladas y vendidas, según asamblea del 7 de febrero de 2015.

Durante la junta de anteanoche se reiteró que se supo de la asamblea del 7 de febrero por las gestiones que se realizaron ante el RAN para que les entreguen actas de asambleas y planos de la directiva 2013-2016.

Según Tzuc Cetina y Chuc Euán, es posible recuperar de las 7,301 hectáreas.

—Esto es lo que se conoce hasta ahora, pero podría haber más superficies que hayan sido parceladas y vendidas, lo cual se sabrá conforme el RAN facilite más actas y planos.

El comisario también dijo que en el RAN les sigue poniendo obstáculos, al parecer para proteger a la directiva ejidal 2013-2016 y evitar que se sigan descubriendo más ventas fraudulentas.

Gran resistencia

—Existe una gran resistencia y oposición para que nos proporcionen las actas, incluso de la asamblea del 7 de febrero —señaló.

—Es una situación muy desgastante el hecho de que la directiva anterior no nos dejó documento alguno, ya que si me hubieran dejado los documentos no estaría luchando contra la corrupción que se observa en diferentes órganos de gobierno.

—Hay muchas cosas chuecas en el ejido y parece ser que existe un poder que quiere evitar que se pongan al descubierto —enfatizó.

—Si los ejidatarios fueran otras personas ya les hubieran hecho daño a los ex directivos ejidales por el grave daño que le hicieron al ejido —consideró.

Aclaró que, contra lo que dicen sus detractores, no se opone al progreso de Hunucmá ni a los planes del gobierno.

—De hecho, las ventas de tierras que se hicieron conforme a la ley y con conocimiento de los grupos ejidales, se respetarán, pero no aquellas que se hicieron de manera fraudulenta y a espalda de los ejidatarios.

Invitó a los empresarios que compraron tierras del ejido de Hunucmá a que se acerquen a la comisaría ejidal para analizar su situación, dejando en claro que existe apertura para llegar a un arreglo satisfactorio para las partes involucradas.

Al final se convocó para a otra reunión ejidal el próximo miércoles 22.

Fuente: Diario de Yucatán