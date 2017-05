Desplomadas las ventas de carnes rojas

PROGRESO, Yucatán.- La venta de carne de res en el mercado municipal en la actualidad se ha desplomado en un 50 por ciento, debido a que el precio de la carne la fijan los productores de ganado.

Don Víctor Manuel Castillo Ceballos de 80 años de edad, y quien tiene 67 años de carnicero, conocido como “El Padrino” de los carniceros del mercado municipal, por el tiempo dedicado al comercio de la venta de carne de res.

El costo de la carne no está para todos los bolsillos, ahora se exportará al extranjero (China), lo que hace que se incremente hasta quedar fuera del alcance de los yucatecos debido a que el kilo está entre 110 y 120 pesos.

En el puesto que heredara de su padre, don Manuel Castillo Cartalla (+) mencionó que llegó al mercado a los 13 años de edad, “le dije a mi padre que quería estudiar, y me respondió que como era el mayor tenía que ayudarlo para que mis hermanos estudiaran.

Ese fue mi destino, creo que los hombres tenemos una misión que cumplir e hice la mía, porque la mayoría de los carniceros han aprendido de mí cómo se destaza una res, los tipos de corte, por eso todos me dicen “El padrino de los carniceros” y me tienen mucho aprecio, al igual que mis clientes como el “Chel Castillo”.

Desde luego la vida va cambiado, cuando comencé recuerdo que el kilo de carne de filete costaba 80 centavos o un peso, después de 67 años el precio se ha multiplicado grandemente con las dos devaluaciones, donde le quitaron los tres ceros a nuestra moneda.

Actualmente es de 110 a 120 pesos el kilo de falda y cortes de res, pero el kilo de filete y de arrachera es de 140 pesos, la diferencia es que hace 67 años la carne la consumía toda la población, ahora sólo los que tienen recursos la pueden comprar, debido a que los que ganan un salario mínimo no les alcanza.

Recuerdo que en el mercado antiguo había 20 mesas de carniceros, hoy sólo quedamos seis porque algunos murieron y otros tuvieron que dejar el comercio debido al alto precio de la carne, el ganado se traía de Tabasco, por mar se bajaba en Chelem y lo arreaban los vaqueros por la orilla del mar hasta llevarlos al rastro para su sacrificio en el mercado municipal, llegaban hasta cinco reses al día porque la carne era muy barata, cualquiera podía comprarla.

El ganado de los municipios de Motul, Conkal, Valladolid, había familias que tenían ganado lechero y de cría y lo comercializaban, ahora en Tizimín se realiza los jueves la subasta de ganado, donde suben la res y por decir comienza el precio a 30 pesos kilo en pie y de ahí se vende al mejor comprador que se la lleva.

Actualmente el pie de res de vaca está a 30 pesos, a diferencia del toro que el precio mínimo es de 40 a 45 pesos el kilo, la diferencia es que el toro cuando se compra es más joven, la carne es más suave, porque en el puerto la gente es conocedora no sólo de pescado, sino también de carnes”, finalizó.

Como se observa la carne tiene suero que le da un sabor especial al marinarla, a diferencia de la del supermercado, que es más económica porque está bajo proceso de congelación que hace que los que tienen buen paladar para las carnes, prefieran consumir la del mercado municipal.

