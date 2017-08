Destapa senador panista desvío de recursos por 14 mdp del ex alcalde de Valladolid

Mérida, Yucatán; 5 de agosto de 2017 (yucatanalamano.com).-El senador panista, Daniel Ávila Ruiz informó que la Auditoria Superior de la Federación comprobó un desvió de más de 14 millones de pesos en la pasada administración municipal priista en el Ayuntamiento de Valladolid que encabezó el ex alcalde Roger Alcocer García que tendrá que reparar el daño ocasionado al municipio.

El senador Ávila Ruiz comento que esos 14 millones de pesos federales que no se ejercieron en las siguientes obras que son una Unidad Deportiva, la Casa de la Cultura y la Plaza de la Jarana en la ex estación de trenes.

Recordó que él y la alcaldesa de Valladolid Alpha Tavera Escalante denunciaron los hechos ante la Auditoria Superior de la Federación que luego de dos años de investigación comprobó que hubo un desvió de 14 millones de pesos por el cual las tres obras ya mencionadas no llevo a cabo la construcción.

“Lo que sigue ahora es que Alcocer García repare el daño de no ser así la Auditoria Superior de la Federación a través de la Procuraduría General de la Republica PGR embargaría las propiedades del ex alcalde priista para recuperar los 14 millones de pesos desaparecidos”, explicó.

“En caso que la Auditoria Superior de la Federación no recupere los 14 millones de pesos embargaría los bienes e inmuebles del Ayuntamiento de Valladolid para tener la totalidad del dinero desaparecido”, puntualizó.

Ávila Ruiz resaltó que la alcaldesa de Morena Tavera Escalante podría evitar el embargo al Palacio Municipal pagando el recurso que haga falta para completar los 14 millones de pesos.

Detalló que la presidenta municipal de la Sultana de Oriente puede denunciar al ex alcalde priista ante la PGR además no basta que la Auditoria Superior de la Federación recupere los 14 millones de pesos si no que también ejercería acciones penales contra Alcocer García.

Cabe recordar que Alcocer García ha sido diputado federal diputado local 2 veces presidente municipal de la Sultana de Oriente actualmente tiene un cargo público en el Gobierno del Estado: Coordinador de Proyectos Estratégicos en Política Social.