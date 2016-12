Domingo navideño con clima agradable

Buena afluencia de visitantes, con mar algo picado y una gran alfombra de sargazo maloliente

PROGRESO, Yucatán.- Este domingo de Navidad doblemente festivo, decenas de turistas nacionales acudieron al.

Durante un recorrido alrededor de las 15 horas había un clima agradable y con pronóstico de ingreso de frente frío.

Los turistas nacionales disfrutaron de un domingo asoleado con muy buena afluencia, aunque el mar no estuvo como se esperaba, se mostró algo picado y lamentablemente con una gran alfombra de sargazo, descuido de las autoridades municipales que han demostrado incapacidad para mantenerlo limpio.

Los restaurantes de la avenida del malecón fueron de los más concurridos debido a que se formaron filas para entrar al estacionamiento y después conseguir una mesa para degustar su almuerzo, frente al mar en esta Navidad.

En las playas había turistas de Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Tabasco y desde luego, los del interior del Estado que llegaron en autobuses a disfrutar de la playa y buscando un lugar en la arena para pasar su domingo navideño.

Los que también disfrutaron de este día fueron los comerciantes de artesanías y desde luego los ambulantes, quienes registraron buenas ventas porque el turismo nacional son muy buenos compradores según dio a conocer Martha Salazar Ramos.

Un domingo doblemente festivo que transcurrió con muy buena afluencia cuando las familias llegaron a disfrutar de su Navidad, en el malecón de Progreso con fuerte olor a sargazo, las playas sucias y malolientes.

Pero en el malecón las notas de la música en vivo de los restaurantes se escuchaba y los paseantes dejaron una derrama económica, mientras que otros simplemente permanecieron recorriendo el malecón en busca de una sombra con la familia en la Navidad playera.

En el recorrido por la avenida más importante del puerto donde se concentraron los turistas nacionales a la hora del almuerzo, algunos se dirigieron al Mercado Municipal, pero pocos fueron los comercios que abrieron este 25 de diciembre, ellos buscaban cocteles de camarones y pescado frito, pero en el mercado muchos fueron los comercios que no laboraron.

Pero hubo la opción de comprar en la tiendas de autoservicio de la avenida del malecón donde obtuvieron pan, jamón con queso, salchichas o botanas para pasar un momento agradable, en las playas progreseñas.

Don Manuel Martínez Cámara, capitán de meseros de conocido restaurante del malecón, mencionó que fue muy buena la afluencia en el puerto, considerándola como la mejor hasta hoy del mes debido a que no sólo es domingo sino también Navidad.

Ahora es una buena temporada con el turismo nacional, que sí consume a diferencia de los extranjeros de los cruceros que su consumo está etiquetado en un paquete.

Los restaurantes a los que se les suman las palapas de las playas de este municipio y las sillas para los turistas y sombrillas aumentaron las ganancias porque aunque estemos en invierno hay un sol de verano.

La Semar aplica el Operativo Salvavidas en las costas yucatecas, al igual que la Capitanía Regional de Puertos y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), recorren la zona donde permanecen los turistas, y debido al buen clima hubo paseos en bananas, rentas de motocicletas acuáticas que permitieron a los visitantes divertirse en familia.

En las calles fue notoria la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal Preventiva que recorría la avenida más importante del malecón de esta ciudad y puerto en este domingo.

Después de las 10 horas comenzaron a abrir los comercios y supermercados, en el Mercado Municipal fueron contados los que abrieron así que el primer cuadro de la ciudad lució prácticamente vacío.

Fuente. PorEsto