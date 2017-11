Edil de Hunucmá en otro lío: por minicasinos prohibidos

Locataria se queja de que la quieren sacar del mercado

HUNUCMÁ.— Tras los líos por traspasar su licorería a su esposa, allanar una casa para recuperar una yegua y por no informar dónde se ubica una fosa comprada en 2013, Juan Pablo Tzab Pérez, edil de Cementerios y emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es acusado de nuevo, ahora por los minicasinos, ya que en esta ciudad su familia prácticamente tiene el monopolio de las máquinas tragamonedas, a pesar de que éstas son ilegales en el país, excepto en los casinos.

—Me quieren quitar para que ellos se queden con el área del mercado —dijo Concepción Cimé Koyoc, tras informar que anteayer en la tarde discutió con Ángel Tejera Pérez, administrador de minicasinos de la familia Tzab Pérez, y con el edil.

—En los últimos tres meses se realizaron tres operativos en el área del mercado y me decomisaron 40 equipos, dejándome prácticamente sin capital —indicó.

—Pero me llamó la atención que los agentes federales no procedieron contra la familia Tzab Pérez —destacó—, no obstante que sus locales están abiertos y sus máquinas están a la vista, aunque al final los cierran para disimular.

—Yo personalmente les he indicado a los federales los locales donde en ese momento están operando los equipos, pero ni caso me hacen.

—Todo parece indicar que la familia Tzab Pérez goza de la protección de los policías federales —declaró.

La mujer relató que ante la noticia de que anteayer en la tarde habría otro operativo, ella y una empleada metieron rápido sus máquinas a un local, bajaron la cortina y le colocaron candado.

—Por la prisa y desesperación no vimos que entre los equipos que metimos al local había al menos dos de los Tzab Pérez.

—Ellos nunca meten sus equipos al mercado, pero este jueves lo hicieron, al parecer para evitar que se los lleven, y eso generó la confusión.

—Minutos después llegaron Tejera Pérez y el regidor y con amenazas e insultos exigieron los equipos.

—Como en ese momento yo no sabía que tenía equipos de ellos, les indique que si abriría el puesto pero ante policías municipales para que den fe de los hechos.

—Para presionarme, Tejera Pérez puso candados a los accesos del área del mercado donde estábamos; nos tuvo secuestradas por un tiempo.

—Un velador del mercado que llegaba abrió uno de los candados; así la empleada y yo salimos del mercado.

—Nos metimos al coche de la joven que me apoya, en espera de que lleguen los policías, pero vi que Tejera Pérez había sacado equipos de mi local, para lo cual rompió mi candado, lo que dio pie a nueva discusión.

—Le dije al regidor que él debe hacer cumplir la ley y mediar, no tomar partido.

—Él me contestó que ya no era regidor —aseguró.

El lío aparentemente se resolvió con la mediación de la Policía Municipal, encabezada por el comandante Jesús Osorio Bacab.

Concepción Cimé dijo que Tejera Pérez la amenazó y por ello lo hace responsable de lo que les pase a ella, a sus hijas o a su empleada.

Entrevistado al respecto, el edil negó que participó en el lío y entró al mercado.

Dijo que con su esposa e hijos fue a comprar al súper de su familia, en la calle 25 entre 26 y 26-A, frente al mercado, y al salir de la tienda vio la discusión.

—Mi primo Ángel Tejera, quien es el dueño de los equipos, se me acercó para explicarme el problema que tenía, a lo cual le recomendé solicitar la presencia de la Policía Municipal.

—Efectivamente, “Concha” (por Concepción Cimé) se me acercó para gritarme que yo era parte del problema, y le respondí que no tenía nada que ver —dijo.—

Fuente: Diario de Yucatán