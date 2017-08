Efectos de la tormenta tropical Frankin en Peto

Por Bernardo Caamal Itzá

En Peto, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) canceló el pagó del apoyo a la gente de la tercera edad, a pesar de que éstos acudieron a cobrar, los funcionarios de esta dependencia les informó de la reprogramación de pagos según ellos debido a los efectos de la tormenta tropical Franklin en la región.

Por otra parte, la radiodifusora Xepet “La Voz de los mayas” –que pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas- en esta ocasión, no informó en su señal abierta a sus radioescuchas sobre esta tormenta que azotó la península, en sí solo se limitó a sus transmisiones vía internet, lo anterior se derivó que desde el pasado jueves 3 de agosto, uno de sus equipos sufrió desperfectos y que hasta el momento no ha sido reparado, independiente que en esta zona, gran parte de la gente maya hablante no cuenta con internet.

En cuanto a las milpas, el maíz que ya alcanzo cierta altura, se acamó o cayeron al suelo, y de esta forma fue entre los cultivos que resultó más afectados por los ligeros vientos que llegó por esta región- considerando que la tormenta cruzó en los alrededores de Chunhuhub (Quintana Roo) y de ahí pasó a Hopelchén (Campeche) para salir luego en el Golfo de México-, asimismo, propicio que ramas y algunos árboles se cayeran y terminaron por obstruir los caminos de acceso.

Por su parte ciudadanos de esta cabecera municipal, sobre todo los que residen en la calle 31 entre la 20, debido a que los pozos pluviales se azolvaron, ellos mismos se organizaron para limpiarlos, ya que la carretera al ser reconstruida en este tramo, subió de nivel y esto afectó en gran parte a los que viven en sus alrededores, y con una lluvia como las que se registran en éstos días, el agua entra en sus domicilios.

Aunque en un inicio, desde las primeras horas de hoy con la presencia de la tormenta tropical, Franklin, al inicio solo se registró ligeras rachas de viento y llovizna, mientras que en el transcurso de la mañana de hoy y gran parte del día, las lluvias se intensificó y propicio que las calles se inundaran nuevamente y se quedarán intransitables.

Fuente: yucatanalamano.com