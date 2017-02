Efemérides: Chabelo suma otro año más y ya tiene 82

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 17 de febrero nacieron el cineasta Julián Soler, el inventor Guillermo González Camarena, los actores Xavier López Chabelo, René Russo, Denise Richards y Joe Gordon-Levitt, los cantantes Vicente Fernández y José José, el rockero Billie Joe Armstrong (Green Day), la modelo Valeria Mazza y la celebridad Paris Hilton. Además fallecieron el jazzista Thelonious Monk, el percusionista Ray Barretto y el creador de “El Método” de actuación, Lee Strasberg. El inventor Thomas Alva Edison presenta en un teatro de Nueva York la primera prueba pública del cine sonoro.

1907.- Nace en Chihuahua el actor, escritor y director de cine y teatro Julián Díaz Pava, mejor conocido como Julián Soler. En los años 20 actúa en España y Francia. En México actúa en 26 filmes como “Chucho, el roto” y “Doña Bárbara”; dirige más de 80, casi siempre de comedia ligera, entre ellas “Cuando México canta”, “Tormenta en la cumbre” y “Me ha besado un hombre”. En teatro monta “El caso de una mujer asesinadita”, entre otras. Dos años es secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Muere el 5 de mayo de 1977.

1913.- El científico e inventor estadunidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro de Nueva York la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en un fonógrafo sincronizado mediante una correa a un kinetoscopio, aunque tuvo muchas fallas por la falta de preparación de los operadores y los cortes de la película.

1914.- Nace el actor estadunidense Arthur Kennedy. Recibe un premio Tony por su trabajo en la obra de teatro “La muerte de un viajante” y cinco nominaciones a los premios Oscar por “Ídolos de barro”, “La fura de los justos”, “Vidas borrascosas”, “Como un torrentes” y “Nuevo amanecer”. Muere el 5 de enero de 1990.

1916.- Nace el actor y director italiano Raf Vallone, quien protagoniza con Sofía Loren la película “Dos mujeres”, a la que le siguen, entre otras: “Arroz amargo”, “El camino de la esperanza”, “La playa”, “Una mirada desde el puente” y “Carta al Kremlin”. Participa en teatro, cine y televisión hasta ser uno de los rostros más reconocidos en el cine europeo. Muere el 31 de octubre de 2002.

1917.- Nace el inventor e ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. En 1940 presenta el sistema tricromático secuencial de campos para transmitir televisión en color. En 1945 realiza las primeras transmisiones de televisión, por lo cual se le concesiona el canal 5 que luego se integra a la empresa Telesistema Mexicano. En 1963 crea el sistema bicolor simplificado, exitoso con la retransmisión televisiva de los Juegos Olímpicos en Tokio de 1964. Multifacético, también se dedica a la astronomía e incluso compone canciones. Muere el 18 de abril de 1965 en un accidente carretero.+

1925.- Nace el actor estadunidense Hal Holbrook. Ganador de un premio Tonypor su papel en “Mark Twain tonight”, que le vale también uno de los 10 Emmya los que es nominado. Entre sus películas resaltan “The Bold Ones: The Senator”, “Pueblo” y “Todos los hombres del presidente”; en la telenovela “The brighter day” o en la serie “La familia Newton”.

1934.- Nace el actor británico Alan Bates, considerado un icono del llamado Free Cinema. Actúa en “Mujeres enamoradas”, “El hombre de Keiv”, “Zorba el griego” y “El mensajero”, entre otros filmes, mientras que en teatro destaca con “Look back in anger” que presenta en el West End y Broadway. Es nombrado Caballero por su destacada trayectoria en seis décadas. Muere el 27 de diciembre de 2003.

1935.- Nace en Chicago el actor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez Chabelo. Actúa en teatro de revista, conduce programas de radio y de televisión, entre ellos “Carrera Musical” y “La carabina de Ambrosio”. Filma 30 películas y graba tres decenas de discos. Es conductor y productor del programa “En familia con Chabelo”, que permanece al aire casi 48 años. En 2012 obtiene dos récords Guinness: por conducir el mayor tiempo un programa infantil de televisión y por interpretar el mismo personaje durante más tiempo.

1935.- Nace la actriz y productora británica Christina Pickles. Figura en numerosos programas de televisión como “Roseanne”, “Friends” y “Murder, she wrote”, así como en “Leyendas de pasión”, entre otros filmes. Su papel más importante a la fecha es el de “Helen Rosenthal” en el drama “St. Elsewhere”.

1940.- Nace en Jalisco el cantante Vicente Fernández. Uno de los mejores intérpretes de música vernácula, con más de 100 álbumes, el primero de ellos grabado en 1965. También actúa en más de 25 películas, entre ellas “La ley del monte” de la que también realiza la banda sonora. Ganador de premios Grammy, Billboard, Grammy Latino y Lo Nuestro. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se retira en 2016.

1940.- Nace Gene Pitney, músico estadunidense. Su primer éxito es “Town without pity”, al que le sigue “He´s a rebel”, tema que compone y le vale ser número uno en el ámbito a nivel mundial. En 2002 es ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Muere el 5 de abril de 2006.

1948.- Nace el cantante mexicano José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, “el príncipe de la canción”. Graba casi 40 discos de su larga carrera, con éxitos como “La nave del olvido”, “El triste” y “Gavilán o paloma”. También actúa en telenovelas como “La fea más bella” y en películas como “Sabor a mí”, además de componer temas como “Ay amigo”. Con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2008 publica su libro “Esta es mi vida”.

1954.- Nace la actriz, modelo y productora estadunidense René Russo. Trabaja en filmes como “Arma mortal” 3 y 4, “Thor”, “El becario”, “El secreto de Thomas Crown”, “Nightcrowler”, “Un buen policía” y “Villa Capri”. Se inicia como modelo y aparece en las portadas de diversas revistas de moda.}

1955.- Nace el productor, escritor, director y actor mexicano Gilberto de Anda. Actúa en más de 100 películas, entre ellas “Armagedón: el ángel de la muerte”, “Colmillos de furia”, “Bandolero” y “Cuatro meses de libertad”, además de telenovelas como “Alborada”, “Fuego en la sangre” y “Mi pecado”, así como en la teleserie “La candidata”.

1957.- Nace la cantante y compositora canadiense Loreena McKennitt. Es una intérprete de piano y arpa con ascendencia escocesa e irlandesa, enfocada a la música celta. Crea la compañía Quinlan Road y graba discos como “Elemental”, “The visit” y “The mask and mirror”.

1962.- Nace en el actor de origen estadunidense Lou Diamond Phillips. Su nombre verdadero es Louis Upchurch. Se da a conocer por el filme “La bamba”, al que le siguen “La noche del diablo”, “Justicia extrema”, “Che”, “Los 33”, “Sueños rotos” y “Entre dos fuegos”. Ganador de premios Spirit, Globo de Oro y Emmy, este último por la serie de televisión “The crossroads of history”.}

1962.- Nace el estadunidense Samuel Bayer, artista visual. Produce y dirige cientos de videos comerciales y musicales, entre ellos “Smells like teen spirit” de Nirvana y “Boulevard of broken dreams” de Green Day, así como para The Strokes, The Rolling Stones, Lenny Kravitz y David Bowie, entre otros. Dirige la nueva versión de “A nightmare on Elm Street” y capítulos de la serie “American lion”.

1965.- Nace el director y productor de cine estadunidense Michael Bay. Conocido por sus filmes de acción de gran presupuesto como “Armageddon”, “The Rock”, “Pearl Harbor”, “Bad boys”, “Bad boys II”, y la saga de “Transformers”.

1966.- Nace el músico sueco Tomas Forsberg, mejor conocido como “Quorthon”. Fundador de la banda sueca pionera del black metal Bathory y uno de los creadores del Viking Metal. Es el compositor y escritor de las letras en todos los álbumes de Bathory. Muere el 3 de junio de 2004.

1966.- Nace el músico estadunidense Michael Lepond. Desde 1999 es bajista de la banda de metal progresivo Symphony X, con el que graba álbumes como “Iconoclast” y “Underworld”. En 2014 edita un álbum como solista, “Mike Lepond’s Silent Assasins”

1970.- Nace el actor británico Dominic Purcell. Es conocido principalmente por su personaje homónimo en la serie estadunidense “John Doe” y por el papel que lo lleva a la fama, “Lincoln Burrows” en la serie “Prison break”, también actúa en “The Flash” y “Legends of tomorrow”. Coprotagonista de la cinta “Blade: Trinity”.

1971.- Nace la actriz y modelo estadunidense Denise Richards, quien figura en cine como “la chica Bond” en “El mundo nunca es suficiente”. En diciembre de 2004 posa para la revista “Playboy”. Actúa en programas de televisión como “Salvados por la campana” y “Two and a half men”, además de películas como “Juegos salvajes”.

1972.- Nace en California Billie Joe Armstrong, compositor, actor, vocalista, guitarrista y líder de la banda de punk rock Green Day. En 2010 participó en la obra “American idol” en Broadway y luego en series como “Ordinary world” y “Like Sunday, like rain”.

1972.- Nace Valeria Mazza, supermodelo y empresaria argentina. Comienza su carrera a los 14 años y a los 20 debuta en pasarelas internacionales con un desfile de Versace en Milán. Luego trabaja con Armani, Gianfranco ferré, Ralph Lauren y Carolina Herrera, entre otros destacados modistos.

1972.- Nace el músico estadunidense Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. Antes de unirse al grupo en 1997 es baterista de los grupos Cottail Riders, Birds of Satan, Chevy Metal y Sexual Chocolate, que acompaña a Alanis Morissette en su gira “Jagged little pill”. En 206 lanza en solitario el álbum “KOTA”.

1973.- Nace Iván González, actor español que participa en películas como “El borde del tiempo”, “Chicos ricos”, “Rockabilly”, “¿Jack, sabes nadar?” y “Lola Mora”, entre otras. Trabaja en España, Argentina, Uruguay y Francia, donde además de películas, programas de televisión y obras de teatro, filma cortometrajes experimentales.

1974.- Nace el actor, director y guionista estadunidense Jeremías “Jerry” O´Connell. Conocido por las series de televisión “Sliders” y “Crossing Jordan, así como las películas “Stand by me” y “Canguro Jack”, entre otras. Dobla la voz de Superman/Clark Kent en “Justice league”, así como en “Buscando a Dory”.

1980.- Nace el actor estadunidense de cine y televisión Jason Ritter. Participa en las series “The event”, “Alvin y las ardillas 2”, “La era del rock n’roll”, “Good Dick”, “The invisible”, “Alpha dog” y “Happy endings”, entre otras. Es ñla voz de “Dipper Pines” en “Gravity falls”.

1981.- Nace Paris Hilton en Nueva York, Estados Unidos. Figura como celebridad, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante. Participa en la serie “The simply life”, participa en cinta como “Zoolander” y “The cat in the hat”. En 2006 lanza el álbum “Paris”.

1981.- Nace el actor estadunidense Joseph Leonard “Joe” Gordon-Levitt, que empieza su carrera actoral de niño. Trabaja en filmes como “Beethoven”, “Hesher”, “Looper” y “Snowden”, en innumerables obras de teatro y programas de televisión como “Cosas de marcianos”. Escribe y dirige el largometraje “Don Jon” por el que es nominado al premio Spirit. Funda y dirige “HitRECord” para desarrollar arte colectivo.

1982.- Muere Thelonious Monk, pianista y compositor. Uno de los músicos de jazz más influyentes en la historia. Innovador en ritmos, armonías y estructuras, revoluciona el bebop. Trabaja con Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Miles Davies, Bud Powell y John Coltrane. En 1947 graba su primer disco, Destaca por “Round midnight” y “Straight no chaser”. Nace el 10 de octubre de 1917.

1982.- Muere Lee Strasberg, director, profesor, productor y actor estadunidense de origen polaco. Desarrolla las técnicas de interpretación del director ruso Konstantin Stanislavski y crea “El método” con el que se han formado miles de actores. En 1930 funda el Theatre Group con el que presenta polémicos montajes. Trabaja en Broadway y Hollywood. Con el cineasta Elia Kazan funda el Actor’s Studio. Actúa en filmes como “El padrino II”. Nace el 17 de noviembre de 1901.

1989.- Nace el actor, cantante y músico estadunidense Chord Overstreet. Conocido por su papel en la serie de televisión “Glee” como “Sam Evans”. Tras este programa presenta sus temas “Homeland” y “Hold on”.

1991.- Nace la actriz y modelo británica Bonnie Wright. Famosa por su papel en las películas de “Harry Potter” como “Ginny Weasley”. También figura las series “Stranded” y “Agatha Christe: a life in pictures”, además de protagonizar “The highway is for gamblers” y “A Christmas carol”.

1996.- Nace la actriz, modelo y cantante sudafricana Sasha Pieterse. Destaca por sus roles como “Amanda Strazzulla” en “Héroes” y “Alison DiLaurentis” en “Pretty Little Liars”.

2000.- En el Museo de Historia de The Beatles es puesto en exhibición el piano Steinway del compositor y músico John Lennon, con el que creó la canción “Imagine”.

2001.- La película mexicana “Crónica de un desayuno”, del director Benjamín Cann, obtiene el premio Caligari en el Foro Internacional de Cine Joven, en Berlín, Alemania.

2006.- Muere Ray Barretto, prolífico percusionista de origen puertorriqueño que destaca por incorporar ritmos de conga al jazz. Es conocido como “El Rey de las Manos Duras” por su forma de interpretar. En 1990 ingresa al Salón de la Fama de la Música Latina Internacional. Nace en Nueva York el 29 de abril de 1929.

2012.- Muere el músico español Enrique Sierra Egea. Guitarrista, compositor y productor español. Cofundador de Kaka de Luxe y del mítico grupo Radio Futura y protagonista de la Movida Madrileña, es coautor de “Escuela de calor”, entre otros temas. Nace el 29 de julio de 1957.

2013.- Gana el Oso de Oro la película rumana “Pozitia Copilului”, que domina la 63 edición del Festival de Cine de Berlín.

2015.- Fallece Kenneth “Wally” Kelley, integrante de The Manhattans desde 1962, cuando se funda la banda, hasta 1990 cuando se retira para terminar un doctorado. Graba más de 20 discos, entre los que destacan temas como “Kiss and say goodbye” y “Shinning star”. Nace el 9 de enero de 1941.

2016.- El director de cine y escritor polaco Andrsej Zulawski muere de cáncer. Censurado en su país por el filme “El diablo”, se exilia en Francia donde se dedica a filmar obras como “Lo importante es amar”. También destacan “La mujer pública” y “Posesión”. Su obra es considerada “cine de arte”, controvertida y violenta, con artistas como Romy Schneider y Sophie Marceau. Nace el 22 de noviembre de 1940.

2016.- El actor de voz mexicano Jesús Barrero fallece de cáncer. Reconocido en América Latina por hacer los doblajes de personajes como “Rex” de “Toy Story”, “Seiya” de “Los caballeros del Zodiaco” y “Luke Skywalker” en “La guerra de las galaxias”. También participa en filmes como “El padrecito” con Mario Moreno “Cantinflas” y “La vida de Cri Cri” con Ignacio López Tarso. Nace el 26 de julio de 1958.

