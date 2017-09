Ejidatarios dejan incomunicados a vecinos el Fraccionamiento Robles de Alborada

Por Yucatán a la mano

Mérida, Yucatán ; 13 de septiembre de 2017 (yucatanalamano.com).- Ante la falta de pago de 78 millones de pesos por 18 hectáreas de terreno a 345, campesinos los Ejidatarios de Cinco Colonias dejaron incomunicados por 3 horas a los vecinos del fraccionamiento Robles de Alborada donde se encuentran 220 viviendas construidas en sus terrenos.

A las 7 de la mañana los ejidatarios de Cinco Colonias colocaron piedras y sogas y se plantaron para cerrar la calle 16 que conduce directamente al fraccionamiento Robles de Alborada afectando a los vecinos y a los camiones transporte público en señal de protesta porque siguen sin recibir del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán IVEY el pago de 78 millones de pesos.

El comisario ejidal de Cinco Colonias, Pedro Villalobos García señaló que el Gobierno del Estado ha perdido todos los fallos ante instancias correspondientes pero no quieren poner fin al conflicto.

Ante esta situación decidieron cerrar la calle 16 durante 3 horas causando perjuicios a los vecinos de dicho fraccionamiento.

Villalobos García afirmó que falta un año para que termine este Gobierno por lo que no dejaran de presionar al IVEY para que se comprometan al pago de 78 millones de pesos.

Advirtió que de no haber una solución no solo van a bloquear la calle 16 que conduce al citado fraccionamiento si no que van a solicitar a los dueños de las 220 viviendas que paguen por los terrenos donde se construyeron sus casas.

Finalmente recordó que esos terrenos fueron adquiridos por el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco transferidos a la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara que gestiono ante el INFONAVIT la construcción de 220 casas en dicho fraccionamiento.