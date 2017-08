Ejidatarios enojados exigen solución por unos terrenos

Mérida, Yucatán; 30 de agosto de 2017 (yucatanalamano.com).- Los ejidatarios de Cinco Colonias protestaron en el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) acusando a su director Cesar Escobedo May de pagar 71 millones de pesos por 18 hectáreas de terrenos donde se construyeron 220 casas del fraccionamiento “Robles de Alborada” al sur de Mérida.

Molestos porque hace 7 años no les pagan el dinero referido a 345 ejidatarios se manifestaron a las puertas del IVEY exigiendo a su directo Cesar Escobedo May que no se siga ocultando que no siga atrasando el pago de 71 millones de pesos.

El comisario ejidal Pedro Villalobos García recordó que en 2011 durante el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco adquirió 18 hectáreas de terrenos con un pago de 71 millones de pesos a 345 campesinos los cuales hasta la fecha no han recibido un solos pago.

Puntualizo que el Gobierno de Ortega Pacheco cedió 18 hectáreas a la entonces ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara quien gestionó ante el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT la construcción de 220 viviendas de lo que es ahora el fraccionamiento “Robles de Alborada”.

El comisario ejidal especifico que termino la administración de Ortega Pacheco y no hubo pago a 345 ejidatarios inicio el Gobierno de Rolando Zapata Bello y el director del Ivey Cesar Escobedo May se ha negado a pagar a los campesinos.

Villalobos García sostuvo que luego de una lucha de 5 años en el Juzgado Segundo de lo Civil en diciembre del 2016 emitió una resolución a favor de los ejidatarios de Cinco Colonias ordenando al Ivey el pago de 71 millones de pesos.

Villalobos García denuncio que Cesar Escobedo May presentó un recurso de inconformidad en el Tribunal de Justicia del Estado a la vez promueve amparos para evitar el pago a los 345 campesinos.

Puntualizo que el funcionario estatal solo quiere ganar tiempo para que termine esta administración la cual solo le queda un años y heredar este problema al próximo Gobernador del Estado además se niega a darnos la cara no quiere dialogar pero lo vamos a seguir a todas partes porque segura mente va hacer aspirante a un cargo de elección popular.