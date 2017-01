“El alcalde insiste en caer en el desacato”

En Hunucmá no cumplen orden de reponer a síndica

HUNUCMÁ.— “Presuntamente hoy (por ayer) deben reinstalarme en el cargo de síndica, pero hasta esta hora (las 3 de la tarde) no he recibido ninguna notificación para que me presente a alguna sesión de Cabildo”, dijo Irene Beatriz Balam Chan.

—Se trata de una mentira más del alcalde José Alberto Padrón Romero, quien continúa en desacato a la orden de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) —agregó.

Irene Balam dijo que en los últimos días estuvo fuera de la ciudad, pues su esposo fue sometido a una operación en un brazo que resultó con fractura por un accidente.

Anteayer lunes el director jurídico de la Comuna, Carlos Peña Pech, informó que el Cabildo reinstalaría anoche martes a Irene Balam como síndica y le pagaría lo que no le pagó desde que la cesó (primero en julio y luego el 25 de agosto).

Antes, el jueves 29 de diciembre, Peña Pech dijo que los 11 ediles tenían hasta la medianoche del viernes 30 para cumplir la sentencia de la Sala Regional del Trife, sede en Xalapa, Veracruz.

Sesión

Pero Peña Pech indicó anteayer que el viernes 30, a las 7 de la noche, el Cabildo inició una sesión para analizar el caso de la reinstalación de Beatriz Balam; sin embargo, declaró un receso y acordó reanudar la reunión ayer a las 7 de la noche.

Ayer Irene Balam informó que el viernes 30 envió un oficio a la Sala Regional del Trife en Xalapa, Veracruz, para notificar que el Cabildo no cumple con reinstalarla como ordenó el Trife desde el 16 de diciembre.

—Hasta hoy (por ayer) no he recibido contestación del Trife, pero posiblemente en estos días dé un nuevo dictamen —abundó—. El alcalde insiste en caer en desacato.—

