El crucero realiza viajes de 7 noches por el Caribe

Llegó el “Carnival Valor”, el mayor barco de entretenimiento

PROGRESO, Yucatán.- El crucero Valor es el tercer barco clase Conquest de la línea Carnival y representa una constante evolución.

Para empezar, este barco encaja muy bien dentro del concepto “ciudad en el agua”, con 22 bares y salones, 7 piscinas, un spa de 13.300 pies cuadrados y área de ejercitación.

Pero la mejor característica del barco Carnival Valor no es la cantidad y calidad de lugares públicos y sus instalaciones, sino su temática sobre héroes y hechos heroicos, tanto reales como ficticios.

Con el diseño inteligente del One Small Step Dance Club, la pista de bailes del Valor conmemora a Neil Armstrong. Verdaderamente lo transporta a uno más allá de la Tierra y hacia el espacio con las iluminaciones instaladas en el techo.

La pista cuenta con huellas de pisadas pintadas en el suelo al estilo clases de danza reflejando el estilo caminata lunar.

El Bronx Bar está ambientado completamente en estilo baseball, y más específicamente acorde con el estadio de los Yankees. Los taburetes de la barra de cuero blanco, una alfombra verde que simula ser césped y en cada mesa hay un retazo del famoso uniforme “#4” que usó Lou Gehrig.

Se dio una la clara ambientación patriótica americana, apreciando las caras de los antiguos presidentes e iconos tales como George Washington, y en la parte superior se puede apreciar imágenes de los 10 destinos de Estados Unidos, como Miami Beach, San Francisco, New Orleans y el Gran Cañón.

Luego de un mayor estudio del barco, la ambientación sobre héroes americanos comienza a trascender, como el caso del Ivanhoe Show Lounge que conmemora a la clásica historia escocesa de Sir Walter Scott, y el Winston’s Cigar Bar que recibe su nombre en honor al Primer Ministro británico Winston Churchill. Sin embargo, es evidente la orientación a los héroes americanos.

El barco Carnival Valor es el mayor barco de entretenimiento de la flota con base en Miami. Sin embargo, realiza viajes de 7 noches al Caribe durante todo el año.

En cuestión de los camarotes, mas del 60 % (910 para ser exactos) de ellos cuentan con vista al mar, 555 de esos cuentan con balcones. El interior de los camarotes son más grandes que los camarotes promedio (sus medidas internas son de 185 pies cuadrados) y están equipados con baños, camas de dos plazas, suficiente espacio de ropero (dos gabinetes con barras para colgar la ropa y una con cajones) un ante baño, TV con control remoto y minibar.

Existen 42 suites y 10 suites Penthouse, las suites Penthouse son de un tamaño de 430 pies cuadrados y cuentan con un vestidor, ante baño, bañera, cama tamaño king size, VCR y bar.

El barco Valor parte desde el puerto de Miami, Florida, y durante el año, ofrece cruceros oceánicos al este y oeste del Caribe

Inició servicio en diciembre del 2004, con capacidad de 2,974 pasajeros, con una tripulación de 1,180, una longitud de 925 pies y se divide en 13 sectores para pasajeros y ha llegado a puerto Progreso en otras ocasiones.

Fuente: PorEsto