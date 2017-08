El tiempo en la Península

Lluvias por remanentes de “Franklin”

PROGRESO, Yucatán, 10 de agosto.- En las próximas 24 horas, se mantendrá el temporal de tormentas muy fuertes a puntuales torrenciales en el oriente, centro, sur y occidente de México, debido a los remanentes de “Franklin”.

Para este viernes, se pronostican tormentas intensas a torrenciales en Tamaulipas, Veracruz, San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, acompañadas de rachas de viento al paso de los sistemas de tormenta, originadas por la baja presión remanente de “Franklin”, localizada en el centro del país; así como un canal de baja presión extendido sobre el occidente de México, la débil onda tropical No. 24 en el sur de Chiapas y la nueva onda tropical No. 25, débil, al sureste de las costas de Quintana Roo.

Los modelos numéricos de pronóstico indican que los remanentes de “Franklin” podrían salir a las aguas del océano Pacífico el viernes por la mañana, por lo que se mantendrá en estrecha vigilancia en la trayectoria y posible evolución del sistema.

Los sistemas meteorológicos mencionados provocarán potencial de precipitaciones, tormentas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Michoacán y Colima; tormentas intensas con puntuales de (75 a 150 mm) en Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Jalisco y Nayarit; tormentas con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas que pueden superar los 40° C, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco; vientos fuertes con rachas de 50 a 70 Km/h en San Luís Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Rachas de viento superior a 60 Km/h con posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las zonas de tormentas pueden generar relámpagos, granizo, fuertes ráfagas de viento y probable formación de torbellinos o tornados, además de trombas en cuerpos de agua de las entidades federativas señaladas.

Se prevé que los remanentes de “Franklin” ingresen en aguas del océano Pacífico y se localicen en las costas de Colima, donde posiblemente adquieran nuevo impulso.

La onda tropical No. 24 se localizará en el Golfo de Tehuantepec, mientras que la onda tropical No. 25 se extenderá sobre el oriente de la Península de Yucatán.

Tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla, San Luís Potosí y Tabasco.

Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las temperaturas pueden superar los 40° C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Las zonas de tormentas pueden generar relámpagos, granizo, fuertes ráfagas de viento y probable formación de turbonadas en cuerpos de agua de las entidades mencionadas.

Los sistemas meteorológicos mencionados provocarán los siguientes potenciales de precipitación:

Para el sábado 12 de agosto, tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora y Chihuahua; chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Aviso a los marinos

Este viernes, se recomienda a personal de embarcaciones de menor calado estar pendientes de los reportes meteorológicos debido a probables tormentas en la costa de Yucatán.

Fuente PorEsto