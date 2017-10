En hecho inédito, el Senado analizará la remoción del titular de Fepade

El Senado de la República va a decidir si Santiago Nieto es reinstalado en su cargo o se confirma la remoción, en este panorama “hay dos escenarios”, aseguró la periodista Claudia Flores Barreto en Despierta con Loret.

Flores Barreto aseguró que un caso como esté “no está normado, es totalmente inédito, jamás se había hecho”, explicó que ocurre debido que “en el decreto por el que se estableció la última reforma constitucional en materia electoral y política se incluyó un artículo transitorio pensando en que se iba a crear la Fiscalía General y a partir de ese momento el fiscal designado nombraría al fiscal anticorrupción y al de delitos electorales, pero ese transitorio especificaba que, pensando en que se nombrarían a esos funcionarios antes que al fiscal general, el Senado nombraría al fiscal electoral, y eso fue lo que ocurrió con Santiago Nieto”.

Es decir, “en 2014 se publicó la reforma y en 2015 se nombró a Santiago Nieto y ahora que ocurre esto, por eso el Senado quiere revisar la remoción”.

Claudia Flores Barreto señaló que los legisladores propusieron que se citara a declarar a Santiago Nieto y al encargado del despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, para escuchar a ambas partes y poder tomar una decisión.

En este caso, “el presidente del Senado declaró que se hiciera este procedimiento esta misma semana, que se citara a los dos y se les escuchara en el pleno; pero salieron las bancadas de oposición, que son los legisladores del PAN y del PRD que están proponiendo hacer la revisión, y dijeron que no, que quieren hacerlo con más calma”.

Aseguró que ambas partes coinciden en que “tienen diez días para llevar a cabo este procedimiento”, pero los legisladores de oposición “quieren que se vaya el caso a la Comisión de Justicia y que se elabore un dictamen”.

Hoy es necesario “esperar a ver qué dice la Junta de Coordinación Política”, que se reunirá para ver cómo actuará el Senado de la República en este caso, aclara Claudia Flores Barreto, quien explica que “el eje de la discusión es que la oposición no está de acuerdo en los argumentos que se entregaron al anunciar la destitución, porque en la comunicación a la prensa se señaló que había violado el código de conducta de la PGR, pero al Senado llegó un documento en el que se explicaba que violó el Código de Procedimientos Penales porque violentó la reserva a la que están obligadas las autoridades que llevan estos casos”.

Por lo que hace a los cinco legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Flores señaló que “ellos tampoco están satisfechos con la remoción, pero quieren escuchar de propia voz qué pasó, antes de tomar una decisión”.

Anticipó que “dada la conformación del Senado, no es posible anticipar cómo va a quedar la votación; los senadores del PAN que no están de acuerdo con la dirigencia del partido están de acuerdo con que se revise, lo cual no implica que votarán por la restitución”.

Finalmente, dijo, “los coordinadores de las bancadas dicen que garantizan cómo van a votar sus legisladores, pero en realidad nadie puede asegurar que será de esa manera, nadie puede garantizar cómo van a votar los demás”. Lo que es un hecho, aseveró, “es que va a ser histórico porque nunca se había dado un procedimiento así”.

Fuente: Noticieros Televisa