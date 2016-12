Escasea pesca ribereña

PROGRESO, Yucatán.- La pesca ribereña, cada día se vuelve más escasa, “hoy después de pasar toda la madrugada en el mar, sólo traje tres sartas de rubias”, esto fue expresado por el experimentado hombre de mar, Óscar Azueta Peraza de 63 años, quien acababa de arribar con su alijo y su poca pesca, el cual ya tenia arreglado y colocado en tres sartas, siendo de la especie de rubias.

Dijo que salió a la pesca a la una de la madrugada de hoy y llegaron hasta la altura de la Terminal Remota, con una profundidad de cuatro brazas, pero no se alejó más por seguridad.

Este esfuerzo para llegar a estas latitudes, lo realiza remando, como lo ha hecho toda su vida, y nunca ha usado motor fuera de borda

Cada sarta, que ya tenia colgada en exhibición en su triciclo, tiene un costo de 40 pesos, donde además sacó un kilo de filete de otras especies, lo puso a la venta a 70 pesos.

Pero eso sí, siempre sale a pescar junto a su hermano Cuco así de esta manera se cuidan, y desde hace décadas, para subir y bajar su alijo, ya que no son unos jovencitos, utiliza una especie de patineta y el viento les favorece un poco, declaró el pescador con más de 40 años y se declaró “un lobo de mar”.

A su lado, limpiaba el pescado don Cuco de 78 años de edad y 65 como pescador ribereño, estaba en plena faena, era un promedio de 20 kilos de chachies, bulcai y una que otra mojarra blanca.

En promedio sacó cinco kilos de filete, lo vendió a 50 pesos kilo y el precio de la sarta de rubias costaba 100 pesos, con esto salió la ganancia de la noche

El hombre de mar indicó que no gastará todo su dinero, porque lo que logró juntar tratará de ahorrarlo puesto que son tiempos difíciles, ya que los peces cada día se alejan más de la costa.

En ese momento “le cayeron” clientes y le pidieron filete para ceviche, enseguida unas bonitas turistas del Crucero, tomaron fotos a los pescados obtenidos, dentro del alijo.

