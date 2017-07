Esta app de Apple te ayuda a crear tu propia versión de ‘Take on me’

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

Si alguna vez soñaste con poder formar parte de uno tus videos favoritos y te gusta el clásico ochentero Take on me del grupo A-ha, debes probar la aplicación que Trixi realizó con la ayuda del programa de realidad aumentada ArKit de Apple.

Con el programa, los dispositivos iOS analizan el espacio con la cámara, encuentran planos horizontales y detectan muebles y pisos. La realidad aumentada mezcla las imágenes reales con las virtuales como en el juego Pokémon Go.

Dentro de la aplicación podrás mezclar tu entorno con imágenes animadas en blanco y negro, lo que le da un efecto similar al del video de A-ha.

El video original tardó 16 semanas en realizarse, según el DailyMail, pero con esta aplicación sólo te tomará unos minutos. Aquí una prueba de cómo se verá tu video: