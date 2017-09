Esta es la razón por la que tus buenas ideas surgen en la regadera

Seguro que en más de una ocasión en la que has necesitado una idea brillante, has recurrido a ella. La ducha se convierte en nuestra mejor aliada para relajarnos y concentrarnos en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces has dicho eso de “esta mañana en la regadera se me ha ocurrido que…”?

No te pasa sólo a ti. Es algo muy común y tiene una explicación. La da el psicólogo John Kounios en el libro The Eureka Factor.

“El agua caliente de la regadera relaja nuestros sentidos externos y concentra toda nuestra atención hacia el interior. Es un estado de conciencia que promueve el pensamiento interno y creativo, explica Kounios.

Cuando estamos disfrutado de una ducha, nos olvidamos de todo y nos centramos en nuestros pensamientos. El agua caliente nos relaja y nos hace desconectar, y en ese momento de relax es mucho más fácil que surja una idea.

Es como si nuestro cerebro funcionase mejor en ese momento.

La clave es olvidarse de todo

Puede que necesites resolver un problema ahora mismo y que no tengas una regadera a mano, ¿qué hacer?

No temas, hay algunas otras cosas que pueden ayudarte a concentrarte en tus pensamientos y que la creatividad fluya:

Echar el cuerpo atrás y cerrar los ojos, ignorando todo lo demás

Mirar fijamente al techo, como si dejases los ojos en blanco

Apagar el celular para evitar interrupciones

Aislarse del resto de personas, con tapones en los oídos si es necesario

Hacer ejercicio físico si tenemos oportunidad

Ahora ya lo sabes. ¿En busca de una gran idea? ¡Corre a la regadera!

Fuente: salud18.com