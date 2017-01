Esto es lo que sabemos del nuevo Nintendo Switch

Este viernes Nintendo anunció la fecha de lanzamiento y el precio de su tan esperada consola Switch, sin embargo los inversores no creen que el debut del videojuego será una gran entrada de dinero para la empresa con sede en Kioto.

La nueva consola de videojuegos Switch de Nintendo ha tenido un comienzo mediocre.

El nuevo aparato -un dispositivo del tamaño de una tableta con mandos sin cables que puede utilizarse en cualquier parte, pero que también se conecta con la televisión- saldrá a la venta el 3 de marzo a un precio de 300 dólares, con un juego de Zelda completamente nuevo como título de lanzamiento.

Nada de eso, sin embargo, ha bastado para convencer a los inversores de que supondrá una gran entrada de dinero para la empresa con sede en Kioto, cuyas acciones cayeron un 5.75 por ciento hasta los 23 mil 750 yenes después de que los ejecutivos de Nintendo realizaran una presentación este viernes en Tokio.

GRANDES ESPERANZAS

Nintendo cuenta con que Switch ponga fin a años de dificultades en su división de consolas, que lanzó una sucesora a la popular Wii en 2012 que no tuvo éxito.

Después de ignorar el mercado de teléfonos inteligentes durante años, su largamente esperado lanzamiento en los juegos para móvil ha tenido un comienzo difícil, con el decepcionante debut el mes pasado de Super Mario Run.

Con Switch, no existe un solo factor que la haga sobresalir (como los mandos de movimiento de la Wii cuando el dispositivo se lanzó hace una década) y que vaya a atraer a los compradores a la nueva consola y sus juegos. Esto aviva las preocupaciones de que Nintendo podría estar perdiendo su capacidad para triunfar con sus productos de entretenimiento.

“El precio y los títulos de los juegos han sido lo que se esperaba; se compraron las acciones por las esperanzas y se han vendido sobre hechos”, ha explicado Hideki Yasuda, analista en Ace Research Institute.

“Las dos primeras semanas de ventas van a ser críticas para Nintendo, y tendrán que vender los dos millones de unidades que prevén para el trimestre. El éxito de la consola Switch se determinará desde el principio”.

Nintendo también ha introducido una nueva característica en la consola Switch: una red de juego online. Aunque no se han dado muchos detalles, la empresa reveló que permitiría jugar con amigos y chatear online.

El servicio será inicialmente gratuito desde marzo, para convertirse más adelante en un servicio de pago. Aunque la conectividad es nueva para Nintendo, la Xbox One o la PlayStation 4 han contado con este extra durante años.

“Cobrar por los servicios online no es nada sorprendente, pero me gustaría ver si Nintendo es capaz de justificarlo”, ha declarado Jim Sterling, fundador del influyente blog de juegos The Jimquisition.

NUEVOS JUEGOS

En cuanto a los nuevos juegos, Nintendo también ha introducido un nuevo título de Mario llamado Super Mario Odyssey, además de Splatoon 2, sucesor del popular juego de lanzamiento de pintura.

También ha introducido otro juego, llamado Arms, que está diseñado para funcionar con los nuevos mandos Joy-Con con sensor de movimiento de Switch. Aunque los mandos incluyen más extras y sensores, que permiten jugar de nuevas maneras, se trata fundamentalmente de mejoras de los mandos de la Wii.

Fuente:El Financiero