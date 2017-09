Ex chofer hunde a Medina Sonda en caso Emma Gabriela

Exchofer da pruebas contra Medina Sonda

Obtiene más días para el cierre de investigación por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto.

Mérida, Yuc.- El ex chofer del empresario tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda, acusado del delito de feminicidio agravado, Rogelio C. R. B. (a) “Huero”, obtuvo 7 días más para el cierre de investigación, al presentar una serie de nuevas pruebas en contra de su ex patrón.

En audiencia efectuada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero accedió a la petición del probable coautor material directo de la muerte de Emma Gabriela Molina Canto.

Mugarte Guerrero accedió a que la Fiscalía General del Estado estudie estos nuevos datos de prueba y los anexe en la carpeta de investigación a más tardar el 9 de octubre próximo.

Para salvarse, el acusado ofreció información relevante y pruebas en contra de Medina Sonda.

Entre las pruebas están recibos bancarios, informes y oficios, relacionados con los pagos que el autor intelectual de este crimen hizo para encargar la ejecución de su ex pareja.

Incluso, presentó fotos de un teléfono celular, documentos y estados de cuenta, pues desea colaborar con la investigación y, de esta forma, obtener la protección de las autoridades.

Durante la audiencia, presentó su renuncia como coadyuvante de la parte acusadora el licenciado Fernando Alpuche Ojeda, sin que se precisara el por qué dejaba el encargo.

Reyes Barrueta ha señalado que tiene miedo que le hagan daño en la prisión, pues sabe que su ex jefe “es capaz de todo”.

Fuente: Sipse