Ex esposa de Trump revela razón del asiduo uso de Twitter del presidente

vana Trump, una ex modelo y ex esposa del actual presidente de Estados Unidos, declaró durante una entrevista con la CBS que conoce la razón por la cual Donald Trump es tan asiduo a la red social Twitter, publicó ‘The New York Post’.

La primera de las tres esposas de Trump ofreció declaraciones a Jim Axelrod, del programa ‘CBS Sunday Morning’, que serán emitidas este fin de semana.

La ex modelo aseguró que ella es la razón por la que el presidente tuitea con tanta frecuencia, pues Trump le consultó sobre el tema.

“Yo le dije: ‘Pienso que deberías twittear. Es una nueva forma, una nueva tecnología. Y si quieres comunicar tu mensaje correctamente, sin decirle al New York Times, que va a distorsionar cada una de tus palabras, es así como lo haces”, aseguró Ivana Trump.

A pesar de las polémicas que el presidente estadounidense ha desatado con algunos de sus tuits, Ivana Trump defendió que utilice esa red social, incluso si con ello contraría a sus asesores, que le han sugerido mantenerse alejado de los trinos.

Fuente: Noticias Mvs