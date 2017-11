Experiencias con muertos

Ciudadanos de Umán e Izamal revelan miedos

En Umán, habitantes de la ciudad compartieron experiencias paranormales, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

—El 31 de octubre (anteayer martes) coloqué el altar para los niños, ya que mi abuela no estaba; hice todo lo que ella hace en esos días: les puse dulces, juguetes y veladoras, incluso hasta sahuemé uno de los cuartos de la casa, en el que, según mi hermano, había visto un niño sentado ahí —comentó el joven Joaquín Estrella.

—De manera que al estar con el humo del estoraque observé de repente una sombra blanca, como del tamaño de un niño de siete u ocho años; se movía dentro del cuarto y salía por la puerta. Lo mejor que hice fue rezar y luego continué lo que estaba haciendo. Pero este hecho me hizo creer que es verdad eso de que las ánimas nos visitan en estos días —puntualizó el joven.

Por su parte, José Balam aseguró que una noche, al ir a bañarse, escuchó ruidos extraños en su casa.

—Desde la cocina salían unos ruidos de arañazos en los platos, incluso pensé que eran los gatos, pero al ir a echarlos, me sorprendió no ver a ningún un gato. Mejor me fui de ahí, no vaya a ser un mal aire —comentó.

Aparición

Francisco Quintal narró que una vez vio una aparición en la calle cuando regresaba a su casa, en la colonia Los Ceibos, en donde hay un enorme árbol de ceiba.

—De repente veo a lo lejos a una señora de pelo blanco con hipil, junto a un perro amarrado, y otro can que ladraba cerca. Pero al acercarme más me doy cuenta que la señora y su perro ya no estaban, solamente el otro can que seguía ladrando, incluso me acerqué a la esquina para ver si la mujer se había ido por ahí, y nada. Realmente me dio miedo, por eso ya creo en las ánimas.

En cambio, Maximiliano May Gil, quien es el guardián del cementerio municipal de Izamal desde hace 28 años, dijo que no les teme a los muertos, solo a los vivos.

En estos días de dedicado a los fieles difuntos, May Gil aseguró que a lo largo de los años nunca ha sido asustado por las ánimas ni siquiera cuando se queda a cuidar los cuerpos tras las autopsias.

—Llevo 28 años trabajando aquí en el cementerio y nadie me ha asustado, solo algunos compañeros me dicen que los asustan, pero yo digo que son sus mismos miedos los que les predisponen a estos sobresaltos. Ellos dicen que les tiran piedras, que han visto que se mueve la tumba, que oyen ruidos como que patean que ven sombras o caen los floreros y se derrama el agua y las flores, cosas como esas —relató.

—Pero la sangre es miedosa —puntualizó May Gil, quien entra al camposanto desde las 6 de la mañana y se retira a las 9 de la noche.

Cambios

—Ahora todo está más iluminado, hace años las autopsias se realizaban en el piso, sin iluminación, y ahora hay una mesa para esa labor. Una vez murió una señora de Campeche en un accidente y aquí la trajeron; le hicieron la autopsia, pero como no llegaron los familiares a tiempo a recoger el cadáver me quedé toda la noche a cuidar el cuerpo y esperar a que alguien llegue a recoger los restos de la señora.

—Igual pasó con un muchacho que murió en un accidente, creo que era de Ciudad Juárez (Chihuahua); me quedé a esperar a que lo lleven sus familiares.

May Gil reafirmó que no siente miedo al hacer su trabajo, a pesar de que cuando los forenses acaban su labor, también realiza la limpieza del lugar.

—Antes se quedaba el cementerio abierto, pero luego los jóvenes lo utilizaban como hotel para hacer sus cosas y pues desde hace años que yo abro y cierro el lugar, pero, como te digo, nadie me ha asustado, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos —señaló entre risas el veterano cuidador.

Ayer en el cementerio fueron enterrados tres cuerpos: a las 9 y 10 de la mañana y el último al mediodía. Hoy jueves habrá dos misas: a las 7 a.m. y 5 de la tarde.—

Fuente: Diario de Yucatán