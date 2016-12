Fallo a favor de empresa

vMOTUL.— El Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del 14o. Distrito Administrativo, con sede en Mérida, dio razón a los dueños de una gasolinera para que continúen la construcción en Plaza Oasis.

El Ayuntamiento recibió la notificación del fallo ayer miércoles a las 12:20 horas, a través de la dirección de Gobernación, así que el alcalde Vicente Euán se reunió con los vecinos inconformes para informarles la decisión que los magistrados tomaron por unanimidad de votos.

Los magistrados a cargo del fallo son Gabriel Alonso Ayala Quiñones, como presidente; Rafael Martín Ocampo Pizano y Luis Armando Cortés Escalante, quienes firman con la secretaria de Acuerdos, Gloria Bustillos Trejo.

En el escrito se notificó que “se revoca la interlocutoria recurrida y se concede a Servicios Ecológicos Mayapán, Sociedad Anónima de Capital Variable la suspensión definitiva que solicitó contra los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables”.

En el documento igual se expuso que una vez suspendidos los actos reclamados con base en el artículo 147 de la Ley de Amparo, “las cosas deben mantenerse en el estado que actualmente guarden, sin necesidad de otorgar garantía en virtud de que en el caso no existen terceros interesados a quienes la medida pudiera dañar”.

En el archivo se aclaró que la factibilidad y la licencia de construcción se expidieron con el giro de gasolinera o estación de servicio el 4 de julio de 2015 por la anterior administración municipal, encabezada por Julián Pech Aguilar. Esto, dice, es suficiente para otorgarle la razón a la empresa, “desechando toda lucha jurídica de la actual administración”.

Revisión minuciosa

El alcalde explicó que como autoridad municipal revisará minuciosamente el documento para ver si se puede promover otro recurso. Sin embargo, aclaró que ante esta notificación se da por entendido que la empresa cuenta con permisos que le fueron otorgados y expedidos por la administración anterior.

—Hemos hecho todo lo que nos corresponde… La actual administración municipal no expidió ningún permiso, pero como se dijo, esto es una lucha jurídica en la que no entran los sentimientos —subrayó el primer edil.

Igual señaló que los vecinos están en su derecho de recurrir a todas las instancias que consideren necesarias, “pero por el contenido de la resolución recibida, la empresa puede continuar con sus labores”.

Al respecto, el director de Gobernación, Roberth Gutiérrez Crespo, dijo que la Comuna, desde el departamento Jurídico, hizo todo lo necesario para atender la demanda de los vecinos. Pero también señaló que serán respetuosos con la ley y las resoluciones de este nivel.

Por su parte, los vecinos manifestaron que la medida no es justa, ya que los magistrados no tomaron en cuenta a las familias afectadas. “Ni llegaron a constatar que existimos, como ellos no viven en esta ciudad, sólo vieron sus intereses”.

Los quejosos adelantaron que hablarán con sus abogados para analizar la notificación, a fin de encontrar una manera de impugnarla.—

