Festejan a enfermeras en su día

El Pbro. Lorenzo A. Mex Jiménez pondera su labor

VALLADOLID, Yucatán- Por ser Día de la Enfermera, las enfermeras y enfermeros de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 celebraron su día, primero, con una misa de Acción de Gracias, oficiada por el Pbro. Lorenzo A. Mex Jiménez, adscrito a la parroquia de San Bernardino de Siena.

En su homilía, el sacerdote felicitó a los enfermeros y enfermeras en su día y exaltó el trabajo que hacen. Habló de los milagros que hizo Dios curando a los enfermos y resucitando a los muertos.

“A veces quisiera uno que Dios lo hiciera todo; por algo decimos que somos seguidores de Jesús. Un buen día, cuando le mandaron preguntar por Juan el Bautista de que si era él de quien se había hablado, inmediatamente Jesús le mando decir: “Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan y los muertos resucitan.

O sea, todo lo que Jesús le dijo estaba relacionado con la salud y de hecho por eso lo buscaban.

Dice el Evangelio que Jesús, a veces no tenía tiempo ni para comer; le llevaban a los enfermos para que los curaran y a los pecadores para que les perdonaran sus culpas.

Eran jornadas muy largas; no eran de 8 horas como seguramente ustedes les habrá tocado en más de una ocasión, que ya no bastan con las 8 horas, sino que tenía uno que hacer más allá de lo que dice nuestro contrato de trabajo y es que uno no lo hace por negocio, sino por vocación.

Al finalizar la misa y después de que se tomaron las fotos del recuerdo, se encaminaron hacia un restaurante del barrio de San Juan, a celebrar su dia.

Fuente: PorEsto