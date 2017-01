Fuerte operativo de seguridad en Motul

Ante amenazas de saqueos de comercios

MOTUL, Yucatán.- Fuerte operativo desplegaron anoche en la zona comercial de esta ciudad elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes locales, luego de circular supuestas convocatorias para incitar al desorden en las empresas de Motul.

Ante el temor de las supuestas amenazas, activaron sus protocolos internos de seguridad, solicitando el apoyo de la SSP, ya que varios comercios tapizaron sus locales por temor a saqueos.

Por su parte, el Comandante Eric Borges Dzul, director de Seguridad Pública y Vialidad de Motul, informó que ante supuestas amenazas de saqueos expresadas en WathsApp y redes sociales a tiendas del municipio, declaró que existe una estrecha coordinación con la Policía Estatal que estará incrementando sus rutinas de vigilancia en la zona para garantizar la tranquilidad y seguridad de los comerciantes y ciudadanos.

El jefe policial destacó que ante cualquier contingencia se aplican los protocolos de seguridad establecidos.

El jefe policíaco pidió a la comunidad no compartir ese tipo de mensajes que sólo crean psicosis y mucho menos seguir el juego.

Remarcó que los yucatecos, y en especial los motuleños, son gente de paz y no se prestarían a ese tipo de actos vandálicos, que sólo lastiman a nuestra patria y dañan fuentes de empleo y patrimonio. Recordó que los afectados directos son las familias que laboran y de ahí sacan para el sustento familiar.

Por último, se exhortó a la comunidad a estar tranquila, a mantener la calma y pidió confiar en el trabajo coordinado que permite garantizar la seguridad, se tiene claro que tanto la Policía Estatal como Municipal no permitirían por ningún motivo ese tipo de acciones en Motul y Yucatán, finalizó.

Fuente. PorEsto