Grave la madre de un niño que murió en choque

No usaban chalecos

HUNUCMÁ.— La tragedia llegó a la familia Uicab Sandoval cuando ésta decidió reanudar su actividad como pepenadores en el basurero municipal ayer, según las autoridades municipales.

—Desde que asumimos el cargo, no habíamos visto a los integrantes de esa familia en el basurero y hasta donde tenemos conocimiento precisamente ayer decidieron acudir al depósito y reanudar la labor que realizaban en la administración pasada —señala el director de Recolección de Basura, José Valerio Canul Cob.

Dice que todo parece indicar que la familia accidentada no tenía chalecos reflejantes o algún otro señalamiento que indicara su presencia sobre la arteria.

Como informamos, Ángel Antonio Uicab Sandoval, de dos años, falleció anteanoche por las lesiones que sufrió al ser chocado el triciclo en el que viajaba con su madre y su abuela sobre la carretera a Sisal, a seis kilómetros de esta comunidad.

El menor iba con su madre, Jazmín Aracelly Uicab Balam, de 20 años, y su abuela Norma María Uicab Sandoval, de 48, en un triciclo en la citada carretera, luego de que las mujeres terminaron su trabajo como pepenadoras en el basurero municipal.

El accidente fue poco después de las 6 de la tarde, cuando la noche caía y la visibilidad era escasa.

Osiris Danilo Edinson Collao Marimbio era quien conducía la camioneta Ford Lobo placas MDW-1879 que impactó el triciclo.

Se averiguó que la madre del menor continúa grave e incluso trascendió que sufrió posible fractura de la columna vertebral.

Siempre les digo a las familias que van a pepenar al basurero municipal que se cuiden al salir a la carretera, sobre todo porque tienen la costumbre de quedarse a trabajar hasta las 7 u 8 de la noche, comentó Canul Cob.

—¿Qué hacen ahí hasta esa hora? No lo sé, pues ya está oscuro y no hay visibilidad, poniendo en riesgo su integridad en el mismo basurero donde hay cristales rotos y hasta alimañas.— José W. Cob Chay

A pregunta expresa, el funcionario dice que desconoce cuánto obtienen de ganancia los pepenadores por su labor.

—No tengo la menor idea, pues éllos son los que se encargan de vender los metales, cartón, plástico y latas que reúnen.

Cabe señalar que la mayoría de los que acuden a las labores de pepena son mujeres, quienes ven en la actividad una manera de completar el gasto familiar.

—Se trata en realidad de dos familias que realizan la actividad, las cuales están divididas -—señaló Canul Cob.

El basurero municipal se encuentra a siete kilómetros de esta comunidad y es este tramo que tienen que recorrer al finalizar su tarea los pepenadores en la noche, todos los días, salvo sábado y domingo.

Una de las familias acostumbra llevar chaleco reflejante y hasta un foco para avisar de su presencia a los conductores que transitan sobre la angosta vía, pero en el caso de la familia accidentada, de acuerdo con Canul Cob, no tomó estas medidas preventivas.

El lamentable accidente generó comentarios en las redes sociales.

Ramón Novelo Cob, vecino de Sisal, comentó en su muro de Facebook: “Buenos días, tristemente consternado por lo ocurrido en carretera que va a sisal. Hace mucho tiempo que autoridades entran, salen y no hacen valer el reglamento de tránsito que aplica en todo el estado, municipios y comisarías a los conductores de mototaxis, triciclos, bicicletas, entrando en sentidos contrarios, no respetando los señalamientos, a veces a los ojos de la policía, valiéndoles exponer su vida y de los pasajeros.

“No traen luz reflejantes, saliendo de las calles en sentido contrario, tratando de no respetar las vialidades. Por favor ciudadanos respeten los sentidos.

“Usan chalecos reflejantes pero los tapan con sus bultos en su espalda; las motos a veces no traen luces reflejantes. Autoridades traten de hacer que se respete el reglamento, no esperemos una desgracia como lo ocurrido. Ciudadanos enseñemos a nuestros hijos a respetar las vialidades. Gracias, espero no ofender a nada ni a nadie”.

Fuente: Diario de Yucatán