Habitantes de Bolmay no conocen a Alpha Tavera

Ningún apoyo ha llegado a la comisaría

BOLMAY, Valladolid, Yuc..- Habitantes de esta comisaría dicen que no tienen el gusto de conocer a la alcaldesa Alpha Alejandra Tavera Escalante.

El comisario municipal Magdaleno Chay Cen dijo que no conocen a la Alcaldesa; no ha llegado en el poblado desde que recibió el puesto y ningún apoyo les han hecho llegar.

Hace falta la reparación del camino; el alumbrado está regular, pues algunas lámparas que ya llevan dos meses aproximadamente que no encienden. En cuestión del bacheo en las calles del poblado no se ha hecho nada hasta la fecha.

Además de que se quedaron una semana sin agua, los juegos infantiles del parque están entre la maleza, el poblado está totalmente abandonado, ya que urgen que las autoridades hagan algo para mejorar la imagen de la comunidad.

Por su parte, Enedino Chay Canché afirmo que hasta ahora sólo hay promesas incumplidas, como mejorar el pueblo, el campo deportivo y el parque principal, lo que hizo que la gente crea en sus palabras, pero hasta la fecha no ha habido nada al respecto.

En el bacheo sólo se hizo como 200 metros, de los cuatro kilómetros que le corresponde a Valladolid, una vía muy utilizada para que los campesinos saquen sus cosechas, lo que ahora ha empeorado, hasta un triciclo con trabajo pasa ahí.

Asimismo, el comisario ejidal, Víctor Chay Canché, afirmó que el Ayuntamiento ya no apoya a los pobladores ni con gasolina para llevar a los enfermos, ya que sólo les piden la copia de la credencial y les dan hasta 15 días para que se les entregue el apoyo.

El poyo debe de ser inmediato y no esperar, pues se trata de atenciones a la salud o de alguna emergencia, pero no se da como antes; es una lástima que la Alcaldesa, que pregonó un cambio, haya sido para empeorar.

Un moribundo, ante la falta de apoyo

En el poblado existe una persona que se encuentra moribunda, quien tiene antecedentes de padecer embolia, pero ahora se encuentra en fase terminal y además, no cuenta con apoyo para su atención médica.

En la puerta de su domicilio se encuentran reunidos sus familiares, amigos y allegados, para esperar a que esta persona entregue su alma al Creador y poder ofrecerle, aunque entre la pobreza, una cristiana sepultura.

Fuente PorEsto