Habitantes desesperados por inseguridad

Cancún.- Los acontecimientos vividos durante los últimos días en las regiones 100 y 101, con viviendas atacadas a balazos, personas lesionadas y ejecuciones, habitantes de la zona solicitan lo imposible, esto es, una mayor vigilancia policial que, además de inhibir a la delincuencia común, impida nuevos ataques por parte de los grupos criminales.

De por sí la zona es considerada uno de los “focos rojos” del destino, ante el elevado número de asaltos a transeúntes, robos a casas habitación, comercios y vehículos, derivados en gran parte de la escasa presencia policial y mínimos patrullajes, que a criterio de la ciudadanía, deberían incrementarse, sobretodo, en las noches y madrugadas.

Las familias de extracción más humilde que radican en estas regiones, carecen de recursos suficientes como para buscar protección con sofisticadas, alambradas electrificadas, alarmas y cámaras de circuito cerrado que se encuentran en comunicación directa con empresas de seguridad privadas, por lo que optan por soluciones más económicas, como cercos de púas en sus terrazas, afilados vidrios, protectores y rejas en puertas y ventanas o perros guardianes que con sus ladridos alertan a los ocupantes de las viviendas sobre la proximidad de extraños, a lo que se añade que muchas personas se encierran en sus casas desde las nueve o diez de la noche, ante el miedo que tienen de ser asaltadas.

Y cada día son más los comercios de estas regiones cuyos responsables decidieron atender a sus clientes tras las rejas protectoras, muchos desde determinada hora y otros durante todo el día, es tanto el temor de sus dueños y encargados a ser víctimas de la delincuencia.

También se observa la proliferación de negocios cerrados definitivamente: la mayoría bajaron sus cortinas desde hace años y hasta la fecha no se han reactivado, en tanto que otros dejaron de prestar servicio más recientemente, al verse sus propietarios imposibilitados de hacer frente a los gastos operativos y a las extorsiones, que ya no saben si son de grupos criminales o delincuentes comunes.

“Lo peor es en las noches, ya a partir de las siete o las ocho, se atiende con miedo porque nunca se sabe lo que va a suceder, por aquí hay muchos vándalos, a veces entran en los negocios en montón y se llevan lo que pueden, se dedican a asaltar a la gente que regresa de su trabajo y camina desde la avenida hasta sus casas e incluso, los golpean, esto ya es insoportable, y lo peor es que la policía ni se aparece, creo que los ‘polis’ tienen miedo a los pandilleros”, opinó Belem Ulloa, encargada de una papelería que permanece abierta desde las 7:00 a 23:00 horas, que es cuando cierran, con las rejas echadas.

En tanto que doña Irene, vecina de la Región 100, consideró que “ya ni en la colonia puede uno vivir tranquilo, las balaceras perturban nuestra tranquilidad, cuándo se había visto que llegue gente a rafaguear casas y eso es lo que está pasando ahora en las regiones, lo nunca visto y además, tenemos que torear con la delincuencia común, se ha elevado el número de robos a las casas y asaltos a la gente, pero creo que es porque los padres no inculcan valores a sus hijos, que crecen en la calle al alcance de todo tipo de vicios y malas compañías; los trabajos están muy mal pagados y a muchas personas les gusta el dinero fácil, por eso creo que hay tantos sicarios, algunos casi niños, este es el panorama, todo gracias a nuestras autoridades, que no hacen nada para generar más fuentes de empleo con buenos salarios”.

Por Esto