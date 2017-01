“Hijos amados por Dios”

PETO.— Ayer por la mañana, 170 jóvenes de esta villa, así como de Tahdziú e Ichmul, comisaría de Chikindzonot, reafirmaron su fe en la iglesia católica a través de la Confirmación.

El párroco de Peto, Óscar Herrera Vargas, precisó ayer que son 170 los que confirmaron, no poco más de 180 como informó el viernes.

Como se anunció, el arzobispo del Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, ofició la misa en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

El prelado resaltó la importancia de que los jóvenes se cuiden a fin de no se desvíen del camino correcto, pues “el demonio tiene muchas caras, incluso puede estar disfrazado de una persona que dice ser amigo con tal de lograr su propósito”.

Monseñor Rodríguez Vega recordó el bautismo de Jesús y su significado.

—Al celebrar al bautizo de Jesús, ahí se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre de Él y se oyó la voz del Padre, quien dijo: “Esté es mi hijo amado, en Él tengo mis complacencias” —relató.

Interrogante

—Jóvenes, ustedes ya fueron bautizados y en el Bautismo vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, son hijos e hijas amados por Dios. Yo les preguntó: ¿Tiene Dios sus complacencias en ustedes? —continúo.

—Él tiene su complacencia en su hijo Jesús, pero ¿qué tanto complacemos con nuestra vida a Dios?

—El Espíritu Santo viene a ayudarnos en la Confirmación para ser siempre buenos hijos de Dios y para ser siempre buenos discípulos de Cristo —afirmó.

El Arzobispo agregó que nadie puede hacer nada bueno si no es con el Espíritu Santo; “nadie puede ser buen hijo de Dios si no es con el Espíritu Santo, y nadie puede ser buen discípulo de Cristo si no es con la ayuda del Espíritu Santo”.

—Muchachos, muchachas, cuídense porque el maligno tratará de desviar su vida, tratará de llevarlos a malos comportamientos. Cuídense porque el maligno nunca se disfrazará de una bestia o de un monstruo, va a tomar buenos disfraces, hasta se puede disfrazar de tu mejor amigo o amiga.

—El diablo sabe engañar y la gente que te quiere puede ayudarle al demonio sin saberlo, para desviarte del camino de Dios, por eso tú siempre pídele al Señor: “Dame tu Espíritu para que no me equivoque, para que no me confunda, para tener fortaleza y cumplir tu voluntad”.

Los jóvenes renovaron sus promesas bautismales antes de la Confirmación. En el evento religioso también estuvieron el párroco Jorge Óscar Herrera Vargas y el vicario Melchor Kuyoc Uc.

Los jóvenes que hoy confirmaron su fe en Cristo tuvieron tres años de preparación para este momento, incluso anteayer un grupo participó en un retiró que se hizo en la iglesia.—

Fuente. Diario de Yucatán