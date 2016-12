Hospital funcionando con plantas propias

Problemas en la subestación que la abastece de energía eléctrica

VALLADOLID, Yucatán- Un fusible que se quemó en la subestación en horas de la madrugada ocasionó que entraran en funciones las tres plantas generadoras de energía eléctrica del hospital general de esta ciudad, afirmó la directora María de la Luz Mendoza Sologuren.

Sin embargo, después del mediodía continuaban sin clima varios sectores del nosocomio, además se supo que el fallo fue en la instalación de la clínica.

En los pasillos y oficinas del nosocomio no había servicio de energía eléctrica, pero en el área de terapia intensiva, quirófano y otros puntos importantes no hubo problemas, ya que fueron alimentados por los generadores, según informó la Dra. Mendoza Sologuren.

Por tanto, los servicios en dichos espacios se continuaron prestando de manera normal, sin ninguna interrupción, aunque hasta caer la tarde de este día no se habían restablecido los servicios en los demás áreas en donde fallaron. Al parecer la fusión del fusible ocasionó otras fallas en dicha subestación.

Esta falla también movilizó a personal de la CFE, que se entrevistaron con la directora para saber si el problema provenía de alguna cuchilla, después de algunos se retiraron del lugar, ya que fueron informados que personal de Mérida arribaría a solucionar el problema.

El aire acondicionado de los hospitales es un factor determinante en el tratamiento de los pacientes con afecciones cardíacas, de tiroides, problemas respiratorios, quemaduras. Precisamente por el cuidado extremo al que deben estar sometidas estas personas es que estos sistemas de climatización son especiales.

Fuente. PorEsto