Igualdad laboral y no discriminación en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Instituciones gubernamentales y educativas, así como representantes de la iniciativa privada de la entidad, se sumaron a la implementación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, que es un instrumento que acredita los procesos enfocados a brindar las mismas oportunidades a trabajadoras y trabajadores.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez Asaf, encabezó el inicio de un foro en la materia que tiene como objetivo invitar y asesorar a dichos sectores para que puedan tener herramientas de apoyo orientadas a realizar estrategias para aplicar dicha Norma.

Frente a la responsabilidad de difundirla e impulsarla, en Yucatán el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ipiemh) ha coordinado esfuerzos para fomentar que en los centros de trabajo se generen espacios donde existan las mismas condiciones y se creen mecanismos para identificar, atender y sancionar el hostigamiento y acoso laboral, aseguró el funcionario ante la subdirectora de Equidad de Género de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Gloria Guadarrama García.

En presencia de Alaine López Briceño, directora del Ipiemh, Rodríguez Asaf agradeció el interés y la disposición de representantes del gremio empresarial y asociaciones, así como de instituciones de Gobierno y educativas, por conocer la Norma y emprender acciones para ponerla en marcha.

“Todos tenemos que poner de nuestra parte y revisar nuestro actuar para procurar que la igualdad sea una realidad en nuestro estado. Les invito de manera solidaria a continuar trabajando juntos en favor de una cultura igualitaria en los centros de trabajo, para que construyamos una mejor sociedad. Reconocerles sus capacidades a las mujeres, respetarlas e impulsarlas es permitirnos tener un mejor futuro”, agregó ante el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Campos Achach.

Itzel Romero Rosales, asesora de la Norma Mexicana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que este instrumento busca convertir a México en un país productivo que no segregue y sea inclusivo. En este sentido, reconoció que Yucatán es un ejemplo en la materia debido a que cuenta con una cláusula antidiscriminatoria en su constitución y una legislación específica.

Por su parte, López Briceño indicó que se está dando una respuesta bastante positiva en el estado acerca de la Norma, lo que demuestra el interés por impulsar el bienestar y la construcción de una sociedad más igualitaria con mayor inclusión.

Acompañado del delegado de la STPS, Ricardo Béjar Herrera, Campos Achach comentó que no se puede concebir un crecimiento económico si la fuerza productiva no se desarrolla en un clima de trabajo eficiente en donde no exista la desigualdad y la discriminación, por lo que celebró el interés en realizar espacios como dicho foro.