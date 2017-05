Imparable robo a escuelas

La Escuela “Filemón Villafaña Farfán” amaneció sin agua potable, debido a que los ladrones se llevaron 6 metros de tubería de cobre, pero no pudieron con la bomba impulsora de agua, debido a que se les atoró

PROGRESO, Yucatán.- La Escuela Primaria “Filemón Villafaña Farfán” amaneció hoy sin agua potable, debido a que unos ladrones se llevaron seis metros de tubería de cobre, pero no pudieron con la bomba impulsora de agua, debido a que se les atoró.

Así que la Primaria “Filemón Villafaña Farfán”, ubicada en el mero corazón de este puerto, frente al parque Independencia, se sumó a la lista negra de escuelas que han sido robadas.

En voz de su directora Ana Rosa Braga González recalcó que hoy entraron los intendentes a las 6:00 horas al plantel, en este primer día de la semana escolar.

Al llegar, vieron que no había agua en el inmueble escolar y al realizar una inspección, se percataron de que habían robado seis metros de tubería de cobre, de un grosor de 1¼ de pulgada, que es la que alimentaba a la bomba impulsora de agua de 1 ½ caballos de fuerza (HP).

Además intentaron llevarse la bomba, la cual es nueva, tiene como un año de uso, pero no pudieron porque se les atoró y la tuvieron que dejarla tirada.

Pero el daño a la infraestructura hidráulica, ya se había efectuado, dejando sin agua potable a los 221 alumnos de todos los grados.

Enseguida la Directora realizó un llamado urgente a la Dirección de Obras Públicas, enseguida mandaron unas pipas con agua, para poder llenar los tres tinacos de cerca de 1,000 litros cada uno, para que los niños tuvieran agua para el uso del baño y para lavarse las manos.

Todo es cuestión de higiene, esta misma acción se realizará para mañana martes, mientras se compone la red hidráulica.

Así que cuando regrese este servicio, se pedirá que se cambie la tubería a PVC, porque desde afuera observaban la tubería de cobre y les despertaba la codicia, están pagando a buen precio el kilo en las chatarrerías, además de ponerle candado o una caseta a la bomba.

Con esto se hace una alerta a la comunidad, de que los robos están a la orden del día y entraron de la calle brincando unas barditas, ante esto es necesario que surja la figura del velador en las escuelas, mañana interpondrá su denuncia en el Ministerio Público.

Para finalizar, la Directora invitó a los padres de familia con sus hijos a realizar una actividad recreativa el 1º. de junio, Día de la Marina, en el Parque de la Paz, en pleno malecón.

Será de pura convivencia familiar y empezará a temprana hora, a las 7:15 horas, con una activación física.

Fuente: PorEsto