Implante de pecho, ¿aumenta el riesgo de cáncer? Descúbrelo…

Has juntado dinero por años, investigado a los mejores cirujanos plásticos de tu ciudad e incluso, tienes ya la primera blusa escotada que deseas vestir en el momento de salir con tus nuevas “bubis”; pero, te has preguntado, ¿si el precio a pagar por este cambio estético podría ser tu vida?

No es por asustarte, pero sí para que lo tomes en cuenta antes de tomar esta decisión.

De acuerdo a un reciente estudio publicado por la Administración de Alimentos y Medicina (FDA), las mujeres con implantes mamarios están en mayor riesgo de desarrollar un tipo raro de cáncer: linfoma anaplásico de células grandes, un linfoma agresivo mismo que puede desarrollarse tras la cirugía de los implantes.

¡Ojo! No se trata de un cáncer de mama

El análisis realizado por la FDA a un grupo de mujeres en los Estados Unidos que se realizaron esta intervención quirúrgica, encontró que este tipo de cáncer tiene su origen en el tejido cicatricial alrededor del implante; es decir en las células del sistema inmunológico que contribuyen a la reparación de la herida.

¿Es muy común?

Afortunadamente, no. Otro estudio, éste realizado en los Países bajos y publicado en la revista Journal of the American Medical Association, estima que entre 1 a 3 casos por cada millón de mujeres con implantes al año desarrollarán este tipo de cáncer.

Aunque aún se desconoce la forma en que los implantes incrementan la posibilidad de desarrollar este cáncer, se cree que el origen podría estar en la inflamación crónica que el cuerpo de algunas pacientes responde ante la cirugía.

Lo que es una realidad, es que antes de cambiar de apariencia es importante que junto a tu médico revises tus antecedentes referentes a esta enfermedad y los posibles riesgos a largo plazo de los implantes de mama.

¡Tu salud también es tu responsabilidad!

Fuente: Salud180.com