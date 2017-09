Increíble que la CNTE impida reconstrucción de escuelas dañadas en Oaxaca: SEP

Aurelio Nuño, titular de la SEP, criticó las actitudes de la CNTE ante la emergencia que se vive en Oaxaca.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, llamó a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a trabajar en unidad en estos momentos de dificultades y dejar de lado las diferencias en beneficio de la educación de la niñez y juventud mexicanas.

En entrevista televisiva, el funcionario señaló que la víspera los maestros impidieron el paso del personal e inspectores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para verificar el estado en el que se encuentran los planteles en la zona del Istmo, luego del sismo de magnitud 8.2 grados Richter.

“Es increíble que la CNTE impida la reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo”, afirmó Nuño Mayer, quien detalló que los maestros disidentes boquearon el paso a los planteles de manera agresiva sin que se reporte violencia o hechos graves, por lo que la SEP hizo un llamado a la cordura y la unidad.

Nuño Mayer criticó actitudes de este tipo de los maestros de la CNTE, en una situación de tragedia como la que se vive desde el pasado jueves 7 de septiembre y el clima de enfrentamiento que promueven en momentos cruciales.

Por ello, convocó a los docentes no impedir la evaluación de los planteles para dar paso a la reconstrucción de los inmuebles dañados lo antes posible, a fin de no afectar a los alumnos, porque sin un dictamen de Protección Civil que confirme que no hay daños estructurales ocultos, no se permitirá su reapertura.

El objetivo es claro, no poner en riesgo la integridad de los estudiantes, insistió Nuño Mayer, así como agilizar la revisión y evaluación de las escuelas, pero sin poner en peligro la integridad de los inspectores .

En Chiapas, detalló el secretario de Educación, no se tienen reportes sobre rechazo a las revisiones que realiza la dependencia a su cargo en las escuelas.

Calificó de “increíble y ridículo” el llamado de la CNTE a no permitir el acceso y la revisión, y exhortó a los padres de familia, maestros y sociedad en general, a colaborar con la rehabilitación para no afectar la educación.

Los verdaderos maestros comprometidos con la educación están preocupados por la situación y se muestran muy dispuestos a la cooperación para que se hagan los dictámenes y que inicie la reconstrucción para solucionar cuanto antes los problemas, subrayó.

A su vez, también en entrevista en el mismo espacio informativo, el secretario técnico del Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE, Porfirio Gutiérrez Nicolás, aceptó la autenticidad de una carta en la que ordena no dejar entrar a los asesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Sin embargo, argumentó que los maestros “coadyuvan con Protección Civil” en la tarea de revisión puesto que envían sus reportes a esa instancia para la evaluación de los planteles.

