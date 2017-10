Informalidad, el fantasma que ronda la economía de Yucatán

Por Yucatán a la mano

Mérida, Yucatán; 24 de octubre de 2017 (yucatanalamano.com).- Las dificultades que genera la entrada en vigor de la facturación 3.3 podría propiciar que algunas empresas se vuelvan informales, ante la imposibilidad de cubrir los costos que se generen, advirtió Juan José Abraham Daguer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mérida.

Aunque refirió que solo es una posibilidad, el líder empresarial dijo que el riesgo se encuentra en los micro y pequeños comercios quienes, ante la imposibilidad de cubrir los gastos que trae consigo la migración a esta facturación, optarían por la informalidad, aunque se dijo esperanzado en que esto no ocurra.

Recordó el principal problema que enfrentan, es que la modalidad requiere mayores gastos en su aplicación al contratar programas tecnológicos y personal, sobre todo porque entrará en vigor en la época más complicada para el sector, que es el mes de diciembre.

Indicó que se habla de que solo un 30 por ciento de las empresas del estado han podido migrar a la facturación 3.3, aunque reconoció que el panorama luce complicado, pues solo restan 45 días para cumplir.

De hecho, el empresariado a solicitado a la autoridad hacendaria una prórroga para la entrada en vigor, aunque ha sido clara al afirmar que no será así.

“Aunque no haya prórroga, tenemos que estar listos. El riesgo es que no puedan continuar y derivará en una serie de multas. No es un tema en contra, nos cuesta dinero, tiempo y recursos. No estamos de acuerdo que estos gastos vayan a cuenta del contribuyente”, apuntó.

Dejó en claro que no habrá aumentos en los costos de los productos para el público, derivados de la nueva modalidad, pues dijo que la dinámica económica no lo permite.