Instalan Observatorio del Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán

Mérida; Yuc; 11 de agosto de 2017.-Las organizaciones civiles Ciencia Social Alternativa Kookay, Ni una más Yucatán y EQUIS Justicia para las Mujeres, realizaron en esta ciudad la presentación e instalación del Observatorio Ciudadano del Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán. Al evento asistieron representantes relevantes de la academia, sociedad civil y actores de gobierno municipal y estatal, incluyendo a la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres.

Estas organizaciones a través del Observatorio, realizarán un monitoreo de la operación del Centro y a través de un diálogo permanente con las autoridades y otras organizaciones de la sociedad civil, emitirán recomendaciones para contribuir en su fortalecimiento y desarrollarán estrategias de incidencia.

La iniciativa de fortalecer estos organismos surge ante la necesidad de disminuir los índices de violencia que se han presentando en los últimos años en Yucatán, ya que de 2008 a junio de 2017 Yucatán Feminicida y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán docume ntaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio y además, hay una solicitud de Alerta de Violencia de Género.

En el país, existen actualmente 35 Centros de Justicia para las Mujeres y en muchos casos no cuentan con el personal idóneo para brindar atención médica, psicológica o legal a mujeres víctimas de violencia o bien replican estereotipos, de acuerdo al Informe sobre la Situación de los Centros de Justicia para las Mujeres, elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres.

En el caso específico de Yucatán, también existen problemas estructurales como el hecho de que no tiene personalidad ni patrimonio propio lo que limita su capacidad de actuar; que no cuenta con mecanismos de asignación de personal lo que compromete la calidad del servicio que se otorga a usuarias. Por último, no cuenta con un consejo consultivo, órgano que supervisa y favorece la coordinación entre instancias asegurando un mejor funcionamiento del CEJUM.