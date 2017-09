Joven sufre agresión sexual a manos de un policía

TEKAX.— El agente de la Policía Municipal de este municipio Óscar Carlos González Villanueva, de unos 40 años de edad y oriundo de Kanasín, fue detenido anteayer domingo en Oxkutzcab por manosear a una joven con quien viajaba en un autobús de pasajeros.

Se presume que cuando la mujer estaba durmiendo el agente aprovechó para tocarle el busto y cuándo ella despertó el policía se estaba masturbando.

Tras lo sucedido, la joven dio aviso al responsable de la unidad, cerca de Oxkutzcab, en donde se reportó el hecho a la Policía Municipal y se tomaron cartas en el asunto. De acuerdo con fuentes policiacas, el agente estaba detenido ayer en la Fiscalía de Tekax. Sin embargo, se acudió a esa dependencia para confirmar la detención o si existe alguna denuncia contra el oficial, pero ahí se negó toda información.

Un empleado de la Fiscalía dijo que no podía revelar ni confirmar nada y que cualquier información de debía solicitar en Mérida, en la oficina de comunicación social de la Fiscalía.

Sin respuesta

Se buscó al agente en la Dirección de Policía de Tekax, pero no se encontraba. Se le preguntó al recepcionista sobre cuándo entraba a trabajar y respondió que no sabía porque el agente no tiene horario fijo. “Puede trabajar una semana o tres días seguidos, después se va y así sucesivamente, ya que sólo viene para impartir platicas a los demás elementos”.

—Desconocemos si está detenido en la Fiscalía, no ha venido a trabajar, pero no sabemos el motivo y el director no está para dar más información —añadió.

Cuando sucedieron los hechos, el oficial viajaba de Mérida a Tekax, para entrar a trabajar el domingo. La joven viajaba de Mérida a Tzucacab, de donde es oriunda.—

Fuente Diario de Yucatán