Julián Gil recibe amenazas: ‘Vas a amanecer con moscas en la boca’

¡El drama Gil-Sousa no para! El actor Julián Gil ofreció una entrevista exclusiva para el programa de El Gordo y la Flaca de Univision, donde asegura que ha recibido amenazas de muerte a raíz de su pleito legal contra su expareja y madre de su hijo, Marjorie de Sousa, sin afirmar que haya sido ella quien las haría

“O te quedas quieto o vas a amanecer con moscas en la boca”, dice uno esos aterradores mensajes, calificando de “vivir una pesadilla” desde que se separó de la actriz, quien lo demandó por agresión y hasta posee información de que alguien intentó contratar un sicario para matarlo.

Julián explicó a la periodista Tanya Charry que las pruebas presentadas para la querella legal por agresión son las declaraciones de Marjorie al sentirse agredida por la petición del argentino para realizarse la prueba de ADN, además de que no estuvo al pendiente de ella ni de su hijo los dos últimos meses de la relación

Gil reveló que Sousa tiene un “Código Águila” contra él. Se trata de una alerta que ella puede activar cuando crea que su vida está en peligro.

Con lágrimas en los ojos, el modelo confirmó que el pequeño Matías no lo reconoce y esto ha sido un recurso utilizado por Marjorie para demostrar que el niño llora cada vez que ve a su papá. “Es obvio que no me reconoce, no puedo compartir con él”.

Aunque la rubia ha dicho todo lo hace por el bien del bebé, Julián asegura que “la madre de mi hijo me ha querido ver preso”.

Este viernes, la emisión de El Gordo y la Flaca continuará con la segunda parte de esta entrevista, prometiendo que será más reveladora.

Fuente Televisa Espectáculos