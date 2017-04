Julián Gil se desquita de Marjorie y muestra el rostro de su bebé en fotos

La situación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa cada vez se pone más tensa, pues mientras esta semana la actriz defendió a capa y espada a su mamá (a pesar de que por ella su relación terminó); ahora el actor se burló y se desquitó de ambas dando a conocer la identidad de su bebé en redes sociales.

Y es que tenían bajo llave las imágenes del pequeñito, pues solo compartían detalles como sus piecitos o manitas, pero Julián se atrevió a dar a conocer al mundo el aspecto de su hijo sin autorización de Marjorie y violando los acuerdos de la demanda a la que en TVNotas tuvimos acceso.

A través de Instagram, el actor compartió las fotos y un mensaje, pues el bebé cumplió 3 meses de edad en medio de la separación de sus papás:

Aunque lo anterior podría parecer un gesto inocente y de amor de un padre a su hijo, también encierra una venganza de parte del actor, ya que en la demanda Marjorie pidió que no publicara bajo ningún motivo las fotos del bebé, además porque tiene un contrato de exclusividad con un medio de comunicación; sin embargo, no le importó y así presentó a su hijo.

Fuente: Tv Notas