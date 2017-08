La foto que circula en redes con el aeropuerto de Houston inundado es falsa

Varias cuentas de Twitter – incluyendo pertenecientes a meteorólogos – han publicado la fotografía de un aeropuerto con aviones en el asfalto, inundados a medio cuerpo. Aseguran que esa foto es actual del aeropuerto de Houston en Texas, a causa del Huracán Harvey

También está circulando con velocidad pasmosa en otras redes, como Whatsapp y Facebook.

Lo cierto es que la foto es una recreación realizada en el trabajo de Andrew Freedman “U.S. Airports Face Increasing Threat From Rising Seas” publicado en Climate Central el 18 de junio de 2013. La foto corresponde a una simulación hecha por Nickolay Lamm de cómo se vería el aeropuerto La Guardia en New York si el nivel del mar subiera 5 pies.

En la cuenta tweeter de Climate Central publicaron un hilo de 4 tuíts sobre la foto alertando a los incautos.

Ahem. We’ve seen one of our photo illustrations being passed off as flooding at Houston’s Hobby Airport. It’s not 1/4

— Climate Central (@ClimateCentral) 28 de agosto de 2017

It’s LaGuardia from a story on sea level rise and airports. We’re not sharing it here, and if you see it, you shouldn’t either 2/4

— Climate Central (@ClimateCentral) 28 de agosto de 2017

Please be careful when sharing any images from this or any other extreme weather event. Verify it before sharing 3/4

— Climate Central (@ClimateCentral) 28 de agosto de 2017

En resumen los tuíts dicen

Ejem. Hemos visto pasar una de nuestras ilustraciones fotográficas como una inundación en el Hobby Airport de Houston. No es cierta 1/4

Es LaGuardia de una historia sobre el aumento del nivel del mar y los aeropuertos. No la estamos compartiendo aquí, y si la ves, tampoco deberías ni 2/4

Tenga cuidado al compartir imágenes de este o de cualquier otro evento climático extremo. Verifique antes de compartir 3/4

Las inundaciones en Houston son suficientemente malas. Compartir fotos falsas o imprecisas agrega ruido a la señal de los problemas reales y pronósticos. Fin

